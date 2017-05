Lokalsport

DLRG baut eine kleine Stadt in der Stadt

Mehr als 2000 Teilnehmer kamen beim Landesjugendtreffen der DLRG in Nordhorn zusammen. Den Aktiven aus Niedersachsen wurde ein buntes Programm geboten. Für die Nordhorner Ortsgruppe waren mehr als 400 Helfer im Einsatz.

Nordhorn. Eine kleine Stadt in der Stadt hat in der vergangenen Woche die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Nordhorn errichtet. Um das Landesjugendtreffen Niedersachsen auf die Beine zu stellen, wurden die Berufsbildenden Schulen am Bölt, das Kreissportzentrum und das umliegende Gelände in Schlafstätten, Essenssäle, Spaß- und Spielräume, Begegnungsstätten, Büroräume und Partyarea umgewandelt. „Die Ausrichtung eines Landesjugendtreffens ist eine echte Herausforderung. Aber es macht allen sehr viel Spaß“, berichtet Kim Westenberg, die zum Organsiationsteam der Nordhorner Ortsgruppe gehört.

Ein Rundgang über das Areal macht deutlich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Schließlich galt es, von Donnerstag bis Sonntag mehr als 2000 Kinder und Jugendliche aus ganz Niedersachsen mit ihren Trainern und Betreuern unterzubringen und zu versorgen. Dabei hatte die Nordhorner Ortsgruppe erheblich weniger Vorbereitungszeit als gewöhnlich. „Wir haben erst im Januar die Zusage bekommen“, erzählt Westenberg. Die kam so kurzfristig, weil ein anderer Austragsungsort abgesprungen war. In der Regel stehen die Veranstalter der Landesjugendtreffen bereits Jahre vorher fest. Bei ihrer Premiere als Ausrichter bekamen die Nordhorner dennoch von allen Seiten viel Lob. Ein Vorteil war dabei, dass die Nordhorner Ortsgruppe mit 600 Mitgliedern zu den größten Ortsgruppen in Niedersachsen zählt. Das Team um den Jugendvorsitzenden Stefan Papendorf konnte somit auf zahlreiche helfende Hände setzen. Mehr als 400 ehrentliche Helfer aus der Ortsgruppen waren im Einsatz, dazu kamen noch acht Hauptamtliche des Landesverbandes. Die große Anzahl an Helfern war aber auch nötig.

Auch die Anne-Frank-Schule steht als Herberge zur Verfügung

Denn ab Dienstag wurde das Schul- und Sportgelände nach und nach umgebaut. So standen die Schrittzähler allein nach dem ersten Aufbautag bei 10.000 bis 20.000 Schritten. In den folgenden Tagen wurden deshalb auch kleine Tretroller eingesetzt, um die Wege zu überbrücken. Auch galt es, einige organisatorische Klippen zu umschiffen. So reichten die Klassenzimmer am Bölt nicht aus, um alle Teilnehmer unterzubringen. Kurzfristig stellte die Stadt Nordhorn deshalb auch noch die Anne-Frank-Schule als Herberge zur Verfügung. Ab Donnerstag wurde es auf dem Gelände dann richtig bunt. Eine Ortsgruppe nach der anderen traf in Nordhorn ein. So bevölkerten in den folgenden Tagen immer wieder größere Gruppen an Jugendlichen die Nordhorner Innenstadt. Besonders groß die Völkerwanderung am Freitag und Sonnabend, als im Hallenbad „Delfinoh“ die Wettkämpfe in den verschiedenen Disziplinen und Altersklassen über die Bühne gingen.

Vor und nach den Schwimmwettkämpfen boten sich auf dem Veranstaltungsgelände viele Möglichkeiten der Ablenkung. Zu den Outdoor-Aktionen gehörten Aktivitäten wie Menschenkicker oder Kistenklettern. Die Kreissporthalle II war in ein großes Spaß-, Spiel- und Lernzentrum verwandelt worden. Neben sportlichen Aktivitäten gehörten auch Aufgaben für den Kopf und Informationen zum Kinder- und Jugendschutz zum Programm. Nicht wiederzuerkennen war auch die Kreissporthalle I, die zum Treffen und Feiern als ein „Nightcenter“ mit großer Disko- und Lichtanlage erstrahlte. Dort hoben am Sonnabendnachmittag auch die Spitzen aus Politik und Verwaltung aus der Grafschaft die Bedeutung der DLRG in der Jugendarbeit hervor. Nach dem Ende des Jugendtreffens am Sonntag ging die Arbeit für die ehrenamtlichen Helfer nathlos weiter. Schließlich galt es, die Kleinstadt wieder abzubauen.