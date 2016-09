Grafschaft

Diskussion über Verkehrssicherheit auf B213

Auf der Lingener Straße kurz außerhalb von Nordhorn hat sich am Sonnabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet – wieder einmal. Bürger und Fachleute machen sich Gedanken, wie dieser Bereich sicherer werden könnte.

Nordhorn. Die Liste der Unfälle, die sich in den vergangenen drei Jahren auf der Lingener Straße (B213) kurz vor dem Nordhorner Ortseingang ereignet haben, ist lang. Elf Kollisionen hat die Unfallkommission dort seit 2013 gezählt. Einige Beispiele: Am vergangenen Sonnabend wurden beim Zusammenstoß von drei Autos sieben Menschen zum Teil schwer verletzt, ein Junge schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Am 28. Juli kamen zwei Autofahrer mit leichten Verletzungen davon. Am 27. Februar 2015 zogen sich zwei Menschen bei einer Kollision schwere Verletzungen zu, am 12. Januar 2015 eine Frau, am 9. Dezember 2014 zwei Autofahrer.

„Immer diese Stelle“: So oder ähnlich haben GN-Leser die Berichterstattung über den jüngsten, besonders schweren Unfall auf „Facebook“ kommentiert. Sie fragen, was dort noch alles passieren muss, ehe Maßnahmen ergriffen werden. Diskutiert wird ein Tempolimit, zum Beispiel die Geschwindigkeit ab der Gaststätte Weernink stadteinwärts auf 70 Stundenkilometer zu begrenzen und im Bereich zwischen Alkendiek und Melleschweg sogar auf Tempo 50. Andere Leser bringen Kreisverkehre an den Einmündungen ins Gespräch.

Ein Kritikpunkt lautet: Die Stadtgrenze verschiebe sich, weil Nordhorn wachse – doch das Ortseingangsschild, das die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer drossele, stehe seit Jahrzehnten an derselben Stelle. „Man hätte viel früher reagieren müssen“, so der Vorwurf.

Aber es gibt auch andere Stimmen. Die verweisen darauf, dass es sich bei der Lingener Straße in diesem Bereich schließlich um eine Bundesstraße handele. Da könne nicht bei jeder Einmündung das Tempo limitiert werden. Autofahrer seien häufig unaufmerksam, schätzten Geschwindigkeiten falsch ein, ließen sich womöglich sogar von ihrem Handy ablenken – so spekuliert mancher.

„Die Bundesstraße 213 ist tatsächlich ein Unfallhäufigkeitsschwerpunkt“, bestätigt Klaus Hackmann, Geschäftsführer der Unfallkommission. Dieses Gremium, das einmal im Monat tagt, gibt Handlungsempfehlungen an die Straßenbaubehörde und Städte. Elf Unfälle hat es laut Kommission in knapp drei Jahren an der Lingener Straße gegeben – meistens im Bereich Melleschweg und Birkenstraße.

„Geschwindigkeit ist hier aber kein Thema“, betont Hackmann. Grund für die meisten Unfälle sei vielmehr fehlende Aufmerksamkeit der Autofahrer gewesen, bestätigt er die Vermutung mancher Kommentatoren auf der „Facebook“-Seite der GN. Die Ermittlungen, die unter anderem Spuren und Zeugenaussagen auswerten, hätten ergeben, dass es sich meistens um Auffahrunfälle gehandelt habe.

„Wir haben in der Kommission noch am 17. August über den Bereich gesprochen. Daraufhin sind Warnschilder aufgestellt worden“, berichtet Hackmann. Im Bereich Melleschweg / Birkenstraße wird nun auf die erhöhte Unfallgefahr hingewiesen.

„Dadurch, dass der Gartenabfallsammelplatz umgezogen ist, gehen wir davon aus, dass es nun weniger Auffahrunfälle geben wird. Aber wir beobachten den Bereich immer noch intensiv“, betont Hackmann. Die geplante Nordumgehung soll den Bereich der B213 vom Ortsausgang bis zum Feldflurweg ebenfalls entschärfen. Langfristig könnte auch die Einmündung der Birkenstraße verlegt werden, sagt Hackmanns Mitarbeiterin Sonja Schneider-Peuyn.

Ein Tempolimit hingegen ist zurzeit kein Thema. „Für eine Geschwindigkeitsveränderung von 100 auf beispielsweise 70 Stundenkilometer müssen gesetzlich bestimme Auflagen erfüllt werden. Diese treffen auf den Bereich nicht zu“, erklärt Hackmann. Darunter fallen unter anderem die Beschaffenheit und Breite der Straße. Außerdem müsste nachgewiesen sein, dass die Unfälle in Zusammenhang mit einer zu hohen Geschwindigkeit stehen.

Der schwere Verkehrsunfall am Sonnabend war kein Auffahrunfall. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern noch an. „Aber auch dieser Unfall wird in die Statistik aufgenommen, wahrscheinlich wird es ein Gutachten geben und natürlich werden wir über mögliche Optionen nachdenken“, verspricht Hackmann.