Diskothek Update in Meppen schließt Ende April

Die Diskothek Update in Meppen schließt zum 30. April 2017. Über die Gründe halten sich die Verantwortlichen bedeckt.

gn Meppen. Schluss, aus und vorbei? Für viele Fans der Diskothek Update in Meppen kam die Nachricht, dass diese am 30. April zum letzten Mal ihre Pforten öffnet, überraschend. Mit einem Plakat mit der Aufschrift „Achtung, wir schließen“, das im Eingangsbereich der Disco an der Brüsseler Straße hing, wurde das nahende Ende angekündigt. Auch auf der Facebook-Seite der Diskothek wird über die Schließung aufmerksam gemacht. „Nach vielen Partynächten schließt das Update Meppen Ende April seine Türen und sagt Goodbye“, heißt es hier. „Bevor das Licht vorerst erlöschen wird, wollen wir gemeinsam noch ein letztes Partywochende mit allen Freunden, Bekannten, Stammgästen, Partyhungrigen und Mitarbeitern gemeinsam zelebrieren.“ Über die Gründe wird kein Wort verloren. Keiner der Verantwortlichen war für eine Stellungnahme zu erreichen.