Dietz kennt sich in der Fußballwelt aus

Europameister „Ennatz“ Dietz war zu Gast beim ersten „Schüttorfer Doppelpass“ im 09-Sportpark. „Man kann die früheren Zeiten nicht mehr mit der heutigen Fußballwelt vergleichen“, sagte er zum Auftakt der Gesprächsrunde.

his Schüttorf. Interessante Einblicke in die Fußballwelt von früher und heute gab es am Sonntag im Sportpark des FC 09. Zum ersten „Schüttorfer Doppelpass“ waren mit Bernard Dietz und Stefan Grädler zwei Akteure in den 09-Sportpark gekommen, die auf und abseits des Platzes in den vergangenen Jahrzehnten viel erlebt haben. „Man kann die früheren Zeiten nicht mehr mit der heutigen Fußballwelt vergleichen“, sagte „Ennatz“ Dietz gleich zu Beginn der Veranstaltung. Als der Aufstieg des ehemaligen Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft im Fußball begann, galt es noch, Arbeits- und Berufsleben unter einen Hut zu bringen. Spuren hat Dietz dennoch viele hinterlassen.

Aktuell steht der Europameister von 1980 sogar noch mit zwei Rekorden in den Geschichtsbüchern der Bundesliga. Einmal positiv, einmal negativ: Seine 77 Tore, die Dietz als Abwehrspieler erzielte, sind bis heute von keinem anderen Defensivspieler übertroffen worden. Allerdings hat bislang auch kein anderer Bundesligaspieler so oft verloren wie er. 221 Niederlagen stehen bei 495 Bundesligapartien für ihn zu Buche. „Ich habe für den MSV Duisburg und Schalke 04 gespielt. Das waren beides Mannschaften, die häufig gegen den Abstieg gespielt haben. Da verliert man natürlich auch häufiger“, ordnet Dietz die Zahl ein.

Die Statistik ist auch seinen Spielern nicht verborgen geblieben. „Als ich Trainer in Bochum war, hat der Peter Peschel mich mal gefragt, ob ich wüsste, wer die meisten Bundesliga-Niederlagen hat. Nach meinen vier Toren, die ich für den MSV in einem Spiel gegen den FC Bayern geschossen habe, fragt mich aber keiner“, sagt Dietz augenzwinkernd. Es sind diese Momente, die den großen Fußball am Sonntag in den Schüttorfer Sportpark holen. Dem MSV Duisburg ist Dietz, der zusammen mit seinem Sohn eine Fußballschule leitet, auch heute noch als Vorstandsberater eng verbunden. Deshalb fiel der Auftritt in Schüttorf relativ kurz aus. Denn am Nachmittag standen in Duisburg die Feierlichkeiten zum Aufstieg des MSV in die 2. Bundesliga an.

In Schüttorf übernahm dann Stefan Grädler das Mikrofon. Der ehemalige Profi von Preußen Münster kennt den Fußball als Trainer und Sportlicher Leiter in der 2. und 3. Liga ebenfalls aus dem Effeff. Grädler prangerte vor allem an, dass sich der DFB immer weiter von der Basis entferne. „Viele Entscheidungen sind für die kleinen Vereine eine Katastrophe“, sagte Grädler, der eine Unternehmensagentur gegründet hat, die Sportvereine in Sachen Konzeption und Finanzen berät. Zum Abschluss der Podiumsveranstaltung, die Jelena Baier gekonnt moderierte, stellte Günter Dauwe die Planungen für den Sportpark vor. Baubeginn ist der 1. Juli. Dabei wird der Platz Holmers Kamp 2 (HK2) in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Außerdem sollen HK4 zu einem Naturrasenplatz und HK5 zu einem Trainingsgelände ausgebaut werden. „Wir wollen Mitte 2018 fertig sein. In der Bauphase müssen wir noch enger zusammenrücken“, betonte Dauwe.

„Wir hätten uns noch den einen oder anderen Besucher mehr gewünscht, aber insgesamt sind wir mit der Premiere sehr zufrieden“, bilanzierte Werner Grade, der die Veranstaltung zusammen mit Nils Obremba organisiert hatte. Daher stellte er eine Neuauflage des „Schüttorfer Doppelpasses“ in Aussicht