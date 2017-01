Grafschaft

Dieses Schneemobil steht in Itterbeck

Schneemänner kann jeder bauen. Marco Naß hat mit vielen fleißigen Helfern ein Auto aus Schnee in Itterbeck geschaffen. Das Resultat hat Originalgröße.

Itterbeck. Der Wunsch mal etwas Außergewöhnliches zu bauen, kam Marco Naß beim Kaffee mit Ingo Schoemaker und Tina Wiech. Es sollte etwas werden, „mit dem man keine Entsorgungsprobleme hat“, berichtete Naß im GN-Gespräch. So kam es zum Entschluss, sobald genug Schnee liegt, ein Auto daraus zu bauen.

Die starken Schneefälle von Donnerstag auf Freitag brachten genug Baumeterial. Am späten Samstagabend kamen die beiden Freunde dann erneut zu Marco Naß und sie begannen ihre Idee in die Tat umzusetzen.

Mit einem Anhänger fuhren Schoemaker und Wiech los, um Schnee zu holen. „Unter seltsamen Blicken, luden sie mit Schippen beim Grenzlandmarkt in Itterbeck und im anliegenden Gewerbegebiet insgesamt drei Anhänger voll Schnee auf, den sie zu mir brachten“, sagte Marco Naß. Gebaut wurde ab Sonntagvormittag. Weitere Freunde stießen dazu: Stefan Schütte aus Uelsen, Alexander Strack aus Aschendorf und Guido Bartels aus Halle.

Bretter zum Formen

Zuerst musste noch fleißig geschippt werden. „Den Schnee von der großen Auffahrt der Nachbarin nahmen wir auch mit Freude auf, was von ihr sichtlich gut angenommen wurde“, sagte Naß.

Mit vereinter Arbeitskraft formte die Gruppe langsam ein Auto. Es wurde gestampft und gestopft. Sie hielten Bretter an, damit die Form auch hielt. Der Opel Corsa von Marco Naß wurde neben das Schneemobil gestellt, um die Form nachzubauen. „Alle waren fleißig dabei und jeder hat seinen Teil dazu getan“, sagte Naß. Am Sonntag gegen 16.45 Uhr war das Werk dann beendet. Seitdem steht das Schneemobil in der Hauptstraße in Itterbeck und zieht die Blicke auf sich.