Grafschaft

Diese Tipps sollten Biker zum Saisonstart beachten

Für Motorradfahrer beginnt mit dem endenden Winter die Saison. Damit die Biker gut in die Saison starten, halten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei einige Tipps parat.

gn Nordhorn/Lingen. Mit länger werdenden Tagen und den ersten warmen Sonnenstrahlen sind die ersten Motorradfahrer wieder auf den Straßen in der Grafschaft zu sehen. Für viele Motorradfahrer endet in den kommenden Wochen der „Winterschlaf“ ihrer Maschinen. Da in den meisten Fällen die Motorräder über die Wintermonate in der Garage stehen geblieben sind, ist vor der erstmaligen Wiederinbetriebnahme der Fahrzeugcheck ein absolutes Muss, teilte die Polizei mit.

Die Bereifung, der Luftdruck, die Bremsen, der Öl-Check sind Standartüberprüfungen. Ganz sicher geht der Biker, indem er sein Krad in eine Werkstatt gibt und eine Inspektion durchführen lässt. Darüber hinaus ist nach Angaben der Polizei die Sicherheitskleidung in Augenschein zu nehmen, wie das Helmvisier, der Helm und die anderen Ausrüstungsgegenstände.

Straßen durch Frost und Salz beschädigt

Nachdem diese Standartüberprüfungen durchgeführt wurden, sollte sich der Fahrer zunächst wieder an sein Krad gewöhnen. Dies geht am besten auf einem abgelegenen Gelände, um dort die ersten Brems- und Ausweichübungen zu fahren. Hier bietet sich die Teilnahme an einem Motorradsicherheitstraining an. Dieses wird von verschiedenen Institutionen angeboten. Der Blick auf den Straßen- und Kurvenverlauf, sowie die Straßenverhältnisse sind für den Motorradfahrer besonders wichtig. Gerade in den Wintermonaten können die Fahrbahnoberflächen durch den Einsatz von Streusalz, Frostschäden massiv verschlechtert haben. Im öffentlichen Verkehrsraum heißt es dann mit besonderer und gegenseitiger Rücksicht unterwegs zu sein.

Viele Verkehrsteilnehmer denken noch nicht wieder an den Motorradfahrer, sodass der Kradfahrer besonders vorausschauend fahren muss. An Kreuzungen, Einmündungen oder bei Überholvorgängen ereignen sich immer wieder schwere Verkehrsunfälle, bei denen der Motorradfahrer zum Teil übersehen wurde. Zur besseren Erkennbarkeit trägt eine helle, möglichst signalgelbe Schutzbekleidung bei. Aber auch nicht angepasste Geschwindigkeit, beim Durchfahren von Kurven oder in Autobahnabfahrten, führten in der Vergangenheit zu schweren Verkehrsunfällen. Mit Spaß fahren - aber sicher.

Für Fragen der Motorradfahrer stehen die Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim zur Verfügung. Deren Erreichbarkeit steht unter www.polizei-emsland.de. Am Donnerstag, den 6. April, findet ab 17.00 Uhr auch wieder der erste Motorradfahrerstammtisch auf dem Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht in Lingen an der Schüttorfer Straße statt.