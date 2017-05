Region

Diebe versuchen Autos von Zug zu stehlen

Neuwagen der Marke Audi wollten Unbebkannte von einem Waggon stehlen. Dabei beschädigten die Täter die Autos schwer, noch auf den Gleisen ging ihnen der Sprit aus.

Osnabrück. In der Nacht zum Sonntag planten bislang unbekannte Täter, Autos von einem Güterwaggon zu stehlen. Es blieb bei dem Versuch.

Passanten hatten am Sonntagmorgen die beiden Neuwagen entdeckt, die verteilt auf mehreren Güterzug-Abstellgleisen in Lüstringen standen. Offenbar hatten Diebe in der Nacht versucht, die Audis von einem Güterzug zu stehlen – und das „ziemlich amateurhaft“, wie Ralf Löning, Pressesprecher der zuständigen Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, berichtete. Einen Fall wie diesen habe er bislang noch nicht erlebt: Eher komme es vor, dass Navis und Bordsysteme aus den Neuwagen entwendet würden. Ein komplettes Auto von einem Güterzug zu stehlen ist dagegen schwierig – und das haben offenbar auch die Täter in Osnabrück festgestellt.

Bei dem Versuch, die Autos ohne Rampe vom Güterzug zu fahren, beschädigten die Täter mindestens fünf der auf dem Eisenbahnwagen geparkten Fahrzeuge schwer. Zwei Autos konnten die Diebe schließlich doch auf das Abstellgleis bugsieren. „Sie machten den Motor an und ließen die Audis offenbar herunterollen“, schildert Löning die Vorgänge der Nacht. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Sturz schwer beschädigt. Dennoch konnten die Täter mit den Autos noch über mehrere Gleise fahren. Dann blieben sie stehen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Benzin ausgegangen ist. Denn die Neuwagen werden vor dem Transport nur minimal mit Kraftstoff gefüllt. Die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter haben heute begonnen. „Wir haben die Spuren gesichert und suchen derzeit die Täter“, so Ralf Löning.