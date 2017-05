Region

Diebe stehlen kompletten Zigarettenautomaten

Ungewöhnliche Beute haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend in Emsbüren gemacht: Sie ließen einen kompletten Zigarettenautomaten mitgehen – samt Betonsockel. Die Polizei hofft nun auf Zeugenaussagen.

gn Emsbüren. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend an der Straße Ahlde im emsländischen Emsbüren einen kompletten Zigarettenautomaten gestohlen. „Der auf dem Gelände einer dortigen Schlachterei stehende Automat wurde mitsamt des Betonsockels aus dem Erdreich gebrochen und auf unbekannte Weise abtransportiert“, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Höhe des Schadens, den die Täter anrichteten, ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.