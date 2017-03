Region

Diebe stehlen Kanarienvögel und Rotwein

Ungewöhnliche Beute haben Diebe im Emsland gemacht: In Haselünne hatten sie es auf Kanarienvögel abgesehen, in Esterwegen nahmen Einbrecher Rotwein mit – sonst nichts.

gn Haselünne/Esterwegen. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in eine Vogelvoliere an der Andruper Straße in Haselünne eingedrungen. Sie schlichen auf das eingezäunte Grundstück des Einfamilienhauses, brachen die Tür zum Gehege auf und stahlen zehn Kanarienvögel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt, teilt die Polizei am Montag mit. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

In Esterwegen haben Diebe nach bisherigen Erkenntnissen in einem Wohnhaus hingegen zwei Kartons Rotwein der Marke Dornfelder gestohlen. Die bislang unbekannten Täter sind am Sonntag in das Haus an der Straße Heidbrücken eingedrungen. Sie hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertsachen – nahmen dann aber „nur“ den Rotwein mit. Den angerichteten Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 560 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04961 926115 bei der Polizei Papenburg zu melden.