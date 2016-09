Nordhorn

Dieb stiehlt Wertsachen aus Kinderwagen

Auf der Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Asternstraße in Nordhorn ist es am Montagvormittag zu einem Diebstahl aus einem unbeaufsichtigten Kinderwagen gekommen.

gn Nordhorn. Die Besitzerin ließ den Kinderwagen gegen 11.00 Uhr kurz unbeaufsichtigt, da sie ihr Kind ins Wohnhaus brachte, teilte die Polizei mit. Nachdem sie zurückkam, war ihr Handy und ihre Wickeltasche durch einen bislang unbekannten Täter gestohlen worden. Die Tat wurde gefilmt. Zeugen werden dennoch gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

