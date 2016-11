Niedergrafschaft

Die Zeit soll nicht mehr stillstehen

Lange hat die Turmuhr der reformierten Kirche in Neuenhaus im wahrsten Wortsinn ein Schattendasein gefristet. Jetzt hat eine Gruppe engagierter Männer den Schatz gehoben und erweckt ihn in Kleinstarbeit zu neuem Leben.

Neuenhaus. Donnerstagsabends herrscht im reformierten Gemeindehaus in Neuenhaus geschäftiges Treiben. Es sieht aus wie ein übergroßer Metallbaukasten, um den sich die Männer mit allerlei Werkzeug scharen. Aber hier geht es nicht ums Spielen, hier wird ein historisches Uhrwerk in Einzelteile zerlegt, von Staub und Rost befreit, mit einer Schutzschicht überzogen und wieder zusammengesetzt. Objekt der Restaurierungsrunde ist die historische alte Turmuhr der reformierten Kirche.

Es war das Jahr 1992, als auch in der reformierten Kirche in Neuenhaus die moderne Technik Einzug hielt. Das alte Uhrwerk, über das bis dahin auch das Geläut mechanisch gesteuert wurde, hatte auch einige körperliche Mühen zur Folge. So musste die damalige Küsterin Fromme etwa in der Silvesternacht die Glocken manuell läuten, um das neue Jahr zu begrüßen. Solch besondere Zeiten waren mit der alten Mechanik nicht zu programmieren. Die Lösung aus damaliger Sicht war ein elektronisch gesteuertes Uhrwerk, mit dem auch die Glocken zu programmieren waren und das nicht erst am Tag des Läutens. Dafür sorgen seitdem moderne Mikroprozessortechnik eines „Uhrschlag- und Läutecomputers“ des renommierten Turmuhrenunternehmens Korfhage & Söhne aus Melle-Buer.

Die alte mechanische Turmuhr landete 1992 im Keller der Kirche und schien lange Jahre in Vergessenheit geraten zu sein. Das änderte sich vor gut einem Jahr, als Joop Holtkamp einen Blick in den Heizungskeller der Kirche tat. „Was sollen wir damit machen?“, wurde er mit Blick auf eine alte Gerätschaft gefragt. Der Organist und erste stellvertretende Vorsitzende des Kirchenrates der reformierten Gemeinde erkannte schnell, was für ein technischer Schatz da im Heizungskeller lagerte: die alte Turmuhr.

„Es war fast alles noch da“, erinnert sich Joop Holtkamp an die erste nähere Untersuchung der mechanischen Anlage. In der Mitte befindet sich das Laufwerk, eingerahmt von zwei Schlagwerken, eines für den Stundenabstand und eines für jede Viertelstunde. Was fehlt, sind die alten Gewichte, die die Mechanik angetrieben haben. Das Uhrwerk war verbunden mit den Glocken. Auch das historische Uhrwerk stammt aus der Manufaktur von Korfhage.

In der reformierten Gemeinde in Neuenhaus reifte schnell der Plan, die alte Turmuhr wieder zu neuem Leben zu erwecken. Und so formierte sich die Männerunde, die sich seitdem jeden Donnerstag im Gemeindehaus im Schatten der Kirche trifft.

Der Plan ist ehrgeizig: Die Uhr wird unter ständigem Fotografieren in ihre Einzelteile zerlegt. Alle mechanischen Teile werden gesäubert und von Rost befreit. Wo eine Schutzschicht nötig ist, wird lackiert, ansonsten wird viel geölt und gefettet. Natürlich wird versucht, die Originalfarben zu besorgen. Dann kommt die spannende und aufregende Zeit des Zusammenbaus.

Werden die Einzelteile am Ende wieder als Ganzes funktionieren? Die Männer sind zuversichtlich. Bis jetzt hat alles hervorragend geklappt. Vor allem sind sie mit viel Spaß bei dem Projekt dabei. Im Sommer des kommenden Jahres soll das alte Uhrwerk wieder funktionieren und im Gemeindehaus dauerhaft ausgestellt werden.