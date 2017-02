Nordhorn

Die Grafschaft hat 44 neue Lesefüchse

Auch im vergangenen Schuljahr wurden an Grundschulen in Nordhorn und in der Grafschaft Bentheim wieder neue Lesefüchse von den ehrenamtlichen Vorlesepatinnen der Nordhorner Stadtbibliothek ausgebildet.

gn Nordhorn. 44 frisch gebackene Lesefüchse hatte die Stadtbibliothek dazu unlängst samt Eltern, Geschwistern und Lehrern zur Urkundenverleihung zu Gast. Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung konnten alle Kinder wieder stolz ihre Urkunde von ihren ehrenamtlichen Ausbilderinnen in Empfang nehmen. Und von der Bibliothek gab es ein kleines Präsent dazu. „Wir freuen uns, dass sich die Lesefuchs-Ausbildung nach wie vor so großer Beliebtheit an Grundschulen im gesamten Kreisgebiet erfreut“, hieß es von den Vertreterinnen der Bibliothek. Ihr Dank galt auch den Grafschafter Nachrichten für ihre erneute Unterstützung der Leseförderung. Folgende neue Lesefüchse erhielten ihre Urkunden: Grundschule Blumensiedlung (Ausbilderin: Agnes Deitermann): Artjom Axt, Tjano Schackat, Louis Grünke, Colin Hill, Moritz Meyer, Tobias van der Kamp; GS Marienschule: Jana Eilers, Malina Kropp, Jeron Punt, Julian Bahr, Nora Güthoff, Anna Kamps. Grundschule Klausheide (Ausbilderin: Rosel Jansen): Jonas Trüün, Diana Schader, Lana Staudenherz, Jonas Wegbünder, Barbara Esders, Lilian Stotyn, Jonah Wiggers. Grund- und Hauptschule Gildehaus (Ausbilderin: Monika Lührs): Filip Helmold, Maya Veeltmann, Emma Keil, Celina Groothuis. Grundschule Bad Bentheim (Ausbilderin: Ute Wolf): Lisa Krabbe, Arda Önal, Vincent Verwold, Maja Wendland, Vivian Zimmermann, Jonte Bökenfeld, Jana Krauß, Jakob Speker. Grundschule Lage (Ausbilderin: Heike Koschnicke): Hanna Scholte-Nielink, Larissa Voet, Aaron Dykhuis, Raphael Minich, Vicco Scholte-Nielink, Diego Biester. Montessori Schule Nordhorn: Judith Czernohous, Charlotte Brand, Nila Revermann. Grundschule Osterwald (Ausbilderin: Kerstin Kaspers): Lukas Bangen, Mika Dierkes, Nele Kaspers, Gero Wolterink.

