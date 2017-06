Grafschaft

Die Erdbeersaison in der Grafschaft hat begonnen

Nach kalten Tagen im April sind die Erdbeeren reif und locken viele Selbstpflücker auf die Felder. Weil es noch wenige Erdbeeren auf dem Markt gibt, sind die Preise in den ersten Wochen relativ hoch.

Nordhorn. Rot, fruchtig und süß: Seit wenigen Tagen sind ersten die Erdbeeren in der Grafschaft reif für die Ernte. 60.000 Pflanzen hat Thomas Schulze Scholle auf einem Feld in Nordhorn-Stadtflur gesetzt. Der Erdbeerbauer ist zufrieden mit seinen Früchten, dabei hatte es zunächst gar nicht gut ausgesehen. Frostige Temperaturen im April drohten die Ernte zu vermasseln, geschützt unter Fließ überstanden die meisten Beeren die kalten Tage. „Ein bis zwei Tage weiter Frost, und wir hätten Einbußen von 50 Prozent hinnehmen müssen,“ zeigt sich Schulze Scholle erleichtert. Auf seinen Feldern in Nordhorn und Neuenhaus bietet der Landwirt die Erdbeeren zum selber pflücken an. Mit Schüsseln ausgestattet ernten die ersten Kunden der Saison die Sommerfrucht. Das dabei auch die ein oder andere Erdbeere nicht in der Schüssel und somit auch nicht an der Kasse landet, ist in Ordnung. „Ein wenig Mundraub tolerieren wir – das gehört einfach dazu“, schmunzelt Schulze Scholle. Seine Erdbeerfelder sind noch bis Mitte Juli geöffnet.