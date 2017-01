Nordhorn

Die Alpakas im Tierpark müssen umziehen

Einige neue Bauprojekte hat der Tierpark Nordhorn vor sich. Nach dem Kauf des Borggreve-Geländes wird das Grundstück nun an den Familienzoo angeschlossen. Die Alpakas kriegen ein neues Gehege.

Nordhorn. Aus Zwei mach Eins: Der Tierpark Nordhorn erschließt zurzeit das neu erworbene Borggreve-Grundstück. Leitungen für Strom, Gas und Internet werden verlegt. Der Familienzoo wächst somit von 10 auf knapp 12 Hektar (die GN berichteten). Doch trotz der tiefen Gräben und langen Stromleitungen auf der ehemaligen Borggreve-Fläche wird hier 2017 noch kein neues Gehege für den Tierpark Nordhorn entstehen können. „Dazu muss erst noch der Bebauungsplan geändert werden. Der Bau eines neuen Geheges könnte frühestens 2018 beginnen“, erklärt Tierparkleiter Dr. Nils Kramer.

Zufahrtsstraße

Die Gebäude des ehemaligen Restaurants bleiben vorerst bestehen. „Bevor wir nicht genau wissen, was wir mit dem Grundstück machen und welche Tierart dort einziehen soll, lassen wir sie erst einmal stehen“, berichtet Kramer. Weggerissen wird hingegen die asphaltierte Zufahrtsstraße. Zwischen Zooschule und Vechtehof soll 2017 ein neuer Weg gepflastert werden. Dafür sollen die Alpakas in die Südamerika-Anlage, hinter das Gehege der Nasenbären, umziehen. „Dort passen die Alpakas thematisch besser hin und werden außerdem nicht von den Bauarbeiten gestört“, meint Kramer.

Arten- und Naturschutzcamp

Eine weitere Baustelle in diesem Jahr ist das Arten- und Naturschutzcamp, das bis Ostern fertiggestellt werden soll. „So zeigen wir auch unsere Aufgabe des Artenschutzes. Natürlich soll der Besuch im Zoo Spaß machen, aber nebenbei sollen die Familien auch etwas lernen“, meint Kramer. Im Camp werden deshalb die hiesigen Natur- und Umweltschutzverbände die Tierparkbesucher informieren und auch selbst Schaugärten anlegen.

Vechte-Verbindungen

Planungen der Stadt Nordhorn, über die Vechte hinweg eine Verbindung zwischen Sportpark, „Delfinoh“ und Tierpark zu schaffen, stehe man offen gegenüber. „Falls es dort konkrete Pläne gibt, sind wir für diese offen. Eine solche Verbindung wäre auch für uns wünschenswert.“

Besucherrekord

In den vergangenen Jahren hat sich viel im Familienzoo getan. „Es ist beinahe schon ein Merkmal des Tierparks, dass dort immer Bewegung ist“, findet der Tierparkleiter. Der Familienzoo sei sich seiner wachsenden Bedeutung für die Region bewusst. 2016 gab es wieder einen neuen Besucherrekord mit rund 430.000 Besuchern. Und die neue Zooschule verzeichnete mit 14.096 Besuchern ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2015. Trotz des Erfolgs will der Tierpark der Marke „Familienzoo“ treu bleiben. „Wir sehen die steigenden Besucherzahlen als Bestätigung unserer Arbeit und wollen genauso weitermachen“, sagt Kramer.

Veranstaltungen

Um den Besuchern noch mehr bieten zu können, plant der Tierpark auch für 2017 viele Veranstaltungen. Dabei sollen sowohl regionalhistorische Themen, wie plattdeutsche Abende, als auch klassische Zooveranstaltungen, wie die Stofftierklinik, wieder stattfinden: „Natürlich gibt es einige Events, die nicht mehr wegzudenken sind, wie der Weihnachtsmarkt“, sagt Kramer. Beim diesjährigen Haustiertag am 7. Mai soll das Pferd im Vordergrund stehen: „Das freut bestimmt vor allem die Mädchen.“

Leoparden

Um weitere Führungen durch die externen Naturschutzanlagen des Tierparks – zum Beispiel im Bentheimer Wald und in Tillenberge – anbieten zu können, werden ab Montag neue Ranger ausgebildet. In Theorie und Praxis werden 20 Freiwillige geschult.

Ein weiteres Anliegen für dieses Jahr ist das Leopardengehege. „Wir hoffen, dass dieses Jahr ein gutes Jahr wird und wir genug Geld zusammen kriegen, um im kommenden Jahr ein neues Gehege für die Leoparden zu bauen“, sagt Kramer. Gesetzlich entspreche das Gehege zwar noch den Richtlinien, den eigenen Ansprüchen des Tierparks sei es aber nicht mehr gewachsen.