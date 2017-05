Ticker

Deutschland startet gegen USA in die Eishockey-Heim-WM

dpa Köln. Deutschlands Eishockey-Nationalteam trifft heute zum Auftakt der 81. Weltmeisterschaft in Köln auf die USA. Die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm ist klarer Außenseiter, hofft aber auf eine Überraschung. 2010 bei der bislang letzten Heim-WM besiegte Deutschland das US-Team zum Auftakt. Damals wurde das deutsche Team sensationell Vierter. In diesem Jahr gilt der Kader als noch besser besetzt als vor sieben Jahren. Ziel ist zunächst das Viertelfinale. Bis zum 21. Mai wird in Köln und Paris ein Nachfolger von Titelverteidiger Kanada gesucht.