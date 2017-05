Ticker

Deutschland erwartet viel von Macron

dpa Berlin. Frankreichs neuer starker Mann Emmanuel Macron weckt in Deutschland Hoffnung auf eine intensive Zusammenarbeit. Kanzlerin Angela Merkel setzt auf eine enge Kooperation: „Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass wir gut zusammenarbeiten werden“, sagte sie: „Emmanuel Macron trägt die Hoffnung von Millionen von Franzosen - auch von vielen Menschen in Deutschland und ganz Europa.“ Macron will nach seiner Amtsübernahme nach Berlin fliegen, um Merkel zu treffen. Dieser Antrittsbesuch wird seine erste offizielle Auslandsreise sein.