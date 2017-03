Lokalsport

Derby der Handball-Landesliga am Samstag

Das Derby der Handball-Landesliga ist nominell das Duell der Verfolger des souveränen Spitzenreiters Friedrichsfehn/Petersfehn. Doch der Aufstieg ist für Vorwärts Nordhorn und die SG Neuenhaus-Uelsen kein Anreiz.

Nordhorn. Das Tabellenbild der Handball-Landesliga suggeriert ein Derby, in dem es um den zweiten Tabellenplatz und damit um die Chance geht, am Ende der Saison über ein Relegationsspiel in die Oberliga aufzusteigen. Darauf sind aber weder der SV Vorwärts, der aktuell mit 27:5 Punkten ärgste Verfolger von Spitzenreiter Friedrichsfehn/Petersfehn, noch die SG Neuenhaus-Uelsen (22:8) als Dritter der Rangliste besonders erpicht. „Wir haben ein Jahr Oberliga hinter uns und wissen, wie schwer und aufwendig das ist“, sagt der Nordhorner Abteilungsleiter Manfred Heck und erklärt: „Wir haben mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen und daher ist der Relegationsplatz nicht unser primäres Ziel.“

Die Gäste aus der Niedergrafschaft haben als Meister im vergangenen Jahr auf den Aufstieg verzichtet und bekommen daher am Ende dieser Spielzeit zwei Punkte abgezogen. „Eine Strafe wollen wir dieses Jahr nicht kassieren“, sagt SG-Trainer Hans Paust und macht damit klar, dass es nicht gerade das Ziel ist, in der Tabelle noch weiter zu klettern. Denn auch in diesem Jahr will man den Sprung in die Oberliga nicht wagen, sondern den jungen Spielerinnen die Chance geben, sich noch ein weiteres Jahr in der Landesliga zu entwickeln.

Im direkten Duell am Sonnabend (17 Uhr, Deegfeldhalle) aber wird keiner der Kreisrivalen die Punkte freiwillig abschenken. Das Hinspiel verlief eindeutig. „Da hatte Vorwärts keine Chance“, denkt Paust gerne an den 22:19-Sieg Anfang November zurück. Mit Annika Schaffrinna war damals eine der vier Nordhornerinnen bei der SG die beste Torschützin, die fünf Treffer beisteuerte. Mit Torhüterin Kristin Niemeyer und Alexandra Pauli spielen zwei weitere Nordhornerinnen für Neuenhaus-Uelsen, die sogar schon das Vorwärts-Trikot getragen haben. Und auch Selina Elbert stammt aus der Kreisstadt, spielte wie Schaffrinna allerdings für die HSG. Und so werden im Publikum auch etliche zu finden sein, die den Gästen die Daumen drücken. „Das wird ein emotionales Spiel“, prophezeit Paust und hofft, dass seine Mannschaft die Gastgeberinnen möglichst lange ärgern kann.

Die Voraussetzungen dazu sind gegeben; während die Gäste frei von Personalsorgen sind, müssen die Vorwärts-Trainerinnen Gundi Heck und Heidi Bavinck-Schmidt auf einige wichtige Leistungsträgerinnen verzichten. Außer Sabrina Heck (Kreuzbandriss) fällt auch deren jüngere Schwester Larissa wegen Rückenproblemen aus. „Drei weitere Spielerinnen sind angeschlagen“, berichtet Manfred Heck, der die Nordhornerinnen daher in den letzten sechs Saisonspielen stark gehandicapt sieht. Und wenn am Ende dennoch der zweite Platz droht? „Dann schauen wir mal“, antwortet Heck – allerdings erst nach einigem Zögern.