Lokalsport

Derby auf und neben dem Spielfeld

Nur mit einem Sieg am Freitag kann der FC Schüttorf 09 wieder an die Spitze der Fußball-Bezirksliga springen. VfL-Spielertrainer Dennis Brode trifft im Kreisduell auf seinen Ex-Coach Michael Schmidt.

db Schüttorf/Nordhorn. Man sieht sich bekanntermaßen zwei Mal im Leben – und manchmal sogar zwei Mal an einem Wochenende. Heute um 20 Uhr stehen sich der FC Schüttorf 09 und der VfL Weiße Elf aus Nordhorn in der Fußball-Bezirksliga auf dem Platz an der Salzbergener Straße gegenüber und kämpfen um die Punkte. Und am Sonnabend gibt es dann ein schnelles Wiedersehen beim Schüttorfer Oktoberfest, das beide Teams in Mannschaftstärke besuchen werden.

„Dort wird dann die dritte Halbzeit ausgespielt“, lacht 09-Trainer Michael Schmidt und fügt hinzu: „Wenn es auf dem Platz keine Entscheidung gibt, gehen wir dort in die Verlängerung.“ Die Stimmung bei den Gastgebern ist gut, was unter anderem am gelungenen Saisonstart der Obergrafschafter liegt: Mit einem Sieg können sie wieder an den Papenburgern vorbeiziehen und an die Spitze springen. „Die sind gut drauf. Das überrascht mich ein bisschen“, hatte Nordhorns Spielertrainer Dennis Brode den FC 09 vor der Saison nicht als Titelanwärter auf der Rechnung. „Von der Qualität her wusste man, dass sie oben mitspielen können, aber jetzt sind sie eine echte Einheit“, meint der VfL-Coach.

Für Brode ist das Derby auch das Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer, denn unter Michael Schmidt spielte er schon beim SV Holthausen-Biene. „Ein sehr angenehmer Typ“, verteilt er ein Kompliment in Richtung seines Schüttorfer Kollegen. Der 09-Trainer kann die Erkenntnisse aus der Arbeit mit dem VfL-Stürmer nun noch einmal nutzen, um seine Abwehr vor Brode zu warnen: „Er hat den Torinstinkt, ist in der Lage, die Situationen zu erahnen“, sagt Schmidt über seinen ehemaligen Schützling, der in dieser Saison auch schon wieder sieben Mal in der Liga erfolgreich war. „Das Spiel im Sechzehner zeichnet ihn aus. Dort lässt er sich nicht lange bitten“, ergänzt der Schüttorfer Übungsleiter.

Am vergangenen Wochenende spielte der FC 09 1:1 gegen Surwold; es war erst das zweite Duell, das die Schüttorfer nicht gewinnen konnten. „Eigentlich ist es ein klarer Rollentausch: Weiße Elf müsste dort stehen, wo wir stehen“, meint Schüttorfs Trainer Schmidt. Die Gäste haben sich nach einem schwächeren Saisonstart gefangen, auch wenn es am vergangenen Wochenende ein 1:4 in Spelle gab. „Sie sind auf dem Weg der Besserung und haben ihre Linie gefunden“, sagt der 09-Coach.

Mit einem Unentschieden in diesem Derby wären die Nordhorner schon zufrieden: „Ein Punkt auswärts in Schüttorf würde mir reichen“, meint VfL-Trainer Brode. Und für das gemeinsame Feiern am Sonnabend wäre ein friedliches Unentschieden wohl auch nicht schlecht.