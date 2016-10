Grafschaft

Der Wolf zieht westwärts Richtung Niederlande

Der Wolf zieht weiter westwärts. Besonders Schäfer wollen sich auf den Grenzpendler einstellen. Am Sonntag hält Wolfsexperte Roel Korbee einen Vortrag im Museum Natur Docet Wonderryck Twente in Denekamp.

Denekamp/Coevorden. Der Wolf ist seit einigen Jahren wieder zurück in Deutschland. Nachdem sich die Niedersachsen mehr oder weniger an ihn gewöhnt haben, bereiten sich nun auch die niederländischen Nachbarn auf das Raubtier vor.

Niedersachsen und Niederländer pflegen in der Grenzregion gute Nachbarschaft, besuchen sich gegenseitig, sei es um der Arbeit willen oder als Touristen. Das westliche Nachbarland erwartet nun einen ganz besonderen Neu-Niedersachsen als Grenzpendler: Der Wolf wird kommen, sagen die Schäfer in den Niederlanden. „Dass er kommt, ist sicher. Das ist nur eine Frage der Zeit“, sagt Gijsbert Six, der in dem Örtchen Benneveld bei Coevorden, unweit der deutschen Grenze, als Hobby-Schafhalter 53 Tiere hält. Vor einigen Wochen wurde ein Wolf in Beuningen bei Denekamp gesichtet.

In Niedersachsen befassen sich Schäfer schon länger mit dem im 19. Jahrhundert in Deutschland ausgerotteten Tier, das seit ein paar Jahren wieder auf dem Weg gen Westen ist. Seit dem Fall der Mauer breitet sich der Wolf aus Osteuropa kommend wieder aus - die ausdauernden Läufer, die Strecken von bis zu 70 Kilometer am Tag zurücklegen können, erobern sich ihren vor 150 Jahren verlorenen Lebensraum wieder zurück.

Seit gut 16 Jahren ist das Raubtier auch wieder in Deutschland zu Hause, sagt Robert Kless, Wolfsexperte des Internationalen Tierschutzbundes IFAW. Aus Polen kommend, hat er sich vor allem im Osten, in der Lausitz, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wieder angesiedelt.

Bedingungslose Wolf-Fans und auch Ablehner

Die Haltung der Menschen zum Wolf ist sehr unterschiedlich. Gerade in Niedersachsen prallen die Meinungen aufeinander: Es gibt die bedingungslosen Wolf-Fans, die sagen, der Wolf kommt wieder dahin, wo er hingehört. Und es gibt die Ablehner, die sagen, der Wolf habe in dicht besiedelten Regionen nichts zu suchen, das Raubtier sei zu gefährlich.

Auch in den Niederlanden müssten die Schafhalter wohl noch Überzeugungsarbeit bei der Regierung leisten, bis es für Risse durch den Wolf Entschädigungen gibt, glaubt Six. „Der Schafsektor hier ist sehr klein, eine Lobby in Den Haag haben wir nicht.“ Die Regierung schätze zwar den positiven Nutzen der Schafe für die Natur. „Aber Geld geben will sie nicht.“ Zumal die meisten Schafbesitzer in den Niederlanden ihre Tiere als Hobby halten. Bürokratie und Mehraufwand an Geld und Zeit schreckten ab. „Ein Hobby soll doch angenehm sein“, sagt Six, auch wenn er selber weitermachen will, wenn der Wolf da ist. „Wir sind Kämpfer. Wir haben die Maul- und Klauenseuche überstanden und andere Krankheiten, dann werden wir auch mit dem Wolf fertig.“ Und wer weiß: Vielleicht gibt es in ein paar Jahren GPS-gesteuerte Drohnen, die den Wolf vertreiben können.

Dass der Wolf sich in Deutschland und Europa immer mehr ausbreiten wird, davon sind die Experten überzeugt. „Man kann schon damit rechnen, dass er weitere Bundesländer besiedeln wird“, sagt Biologin Yvette Krummheuer aus Schleswig-Holstein. Aber Prognosen seien schwierig. „Der Wolf ist ein Tier mit einem großen Aktionsraum. Dem sind Grenzen egal.“

Vortrag: Die Stunde des Wolfes

Wolfsexperte Roel Korbee von der staatlichen niederländischen Forstverwaltung Staatsbosbeheer hält am Sonntag, 9. Oktober, um 14 Uhr im Museum Natur Docet Wonderryck Twente in Denekamp einen Vortrag mit dem Thema „Die Stunde des Wolfes“. Roel Korbee war bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr fast vier Jahrzehnte lang Förster in den Naturgebieten zwischen der Grenze zur Grafschaft und dem Nordhorn-Almelo-Kanal auf holländischer Seite. In seinen Bereich fielen die Naturgebiete Springendal, Engbertdijksveen, Lutterzand und Punkthuizen-Stroothuizen. Der Vortrag kann mit de Eintrittskarte für das Museum besucht werden.