Lokalsport

Der SVB feiert den ersten Saisonsieg

Dem Fußball-Landesligisten SV Bad Bentheim gelang am Sonntag ein 3:1 (2:0)-Auswärtserfolg beim TuS Pewsum. Die Tore der Grafschafter in Ostfriesland erzielten Mirco Fischer, Sebastian Schmagt und Dennis Maschmeier.

Pewsum. „Es wurde auch mal Zeit“: Die Erleichterung war Mario Fischer, dem Trainer des SV Bad Bentheim, anzumerken. Sein Team hat in der Fußball-Landesliga im zehnten Anlauf den ersten Saisonsieg gelandet: Beim TuS Pewsum gewann der Aufsteiger mit 3:1 (2:0).

Dabei feierte der SVB nicht nur die Sieg-Premiere, sondern erzielte auch zum ersten Mal in dieser Saison in einem Spiel drei Treffer. „Wir hatten heute die Durchschlagskraft“, freute sich Fischer über die Offensive, schrieb den Sieg aber der verbesserten Defensive zu.

Zuerst machte sich in Ostfriesland bei den Bad Bentheimern jedoch der Angriff bemerkbar. Bereits in der achten Minute brachte Mirco Fischer die Gäste in Führung, indem er eine Hereingabe von Gerrit Wilde mit einem Schuss ins lange Eck verwertete. Nach dem Traumstart für den SVB entwickelte sich ein kampfbetontes Duell, in dem die Gäste aus dem Spiel nichts zuließen. „In Voxtrup sind wir noch klassisch ausgekontert worden, aber jetzt kann man uns nicht mehr rauslocken“, sagte Bad Bentheims Trainer Fischer.

Die Gäste behielten konsequent fünf Spieler hinter dem Ball, sodass Pewsum nur bei Standards für Gefahr sorgen konnte. Auf der anderen Seite setzte der SVB wie geplant Nadelstiche – wie in der 42. Minute: Jörg Husmann führte einen Freistoß schnell mit einem Steilpass auf Sebastian Schmagt aus und der Stürmer blieb vor dem Pewsum-Tor cool und traf zum 2:0.

Direkt nach Wiederanpfiff schlug jedoch der TuS zu: Den ersten Versuch nach einem Freistoß lenkte SVB-Keeper Alexander Moll an den Pfosten, gegen den Abstauber von Thorsten Flessner war er machtlos (46.). In der Folgezeit ließen sich die Gäste jedoch nicht unter Druck setzen und stellten durch ein Tor von Dennis Maschmeier, der ebenfalls einen Steilpass von Jörg Husmann empfing, den alten Abstand wieder her (65.). Danach brachten sie den Vorsprung souverän über die Zeit und durften erstmals in dieser Saison richtig jubeln.