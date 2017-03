Grafschaft

Der „Grafschaft Express“ ist bestellt

So werden sie aussehen

So werden sie aussehen , die fünf Triebwagen vom Typ „Coradia LINT 41“, die die Bentheimer Eisenbahn jetzt beim Hersteller „Alstom“ in Salzgitter verbindlich bestellt hat. Im November 2018 werden sie geliefert und sollen ab 9. Dezember 2018 zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus verkehren. Foto: BE

Die fünf Nahverkehrstriebwagen, die ab Dezember 2018 zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus verkehren sollen, sind für 20 Millionen Euro bestellt. Eine Verlängerung der Fahrstrecke über Emlichheim bis Emmen wird diskutiert.

Nordhorn. Bei der Bentheimer Eisenbahn nimmt der „Fahrplan“ zur Wiedereinführung des Schienenpersonenverkehrs detailliertere Konturen an. Anfang der Woche wurde ein weiterer Meilenstein erreicht: Mit dem Hersteller „Alstom“ in Salzgitter wurden die Kaufverträge für die fünf Regionalbahntriebwagen unterzeichnet, die ab 9. Dezember 2018 auf der Strecke Bad Bentheim-Nordhorn-Neuenhaus verkehren sollen. Der BE-Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund 20 Millionen Euro.

Die gut 42 Meter langen und 76 Tonnen schweren blau-weißen Triebzüge werden jeweils über 118 Sitzplätze und 130 Stehplätze verfügen. Dazu kommt ein Mehrzweckraum für Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle und Traglasten und eine Toilette. Ihre moderne Ausstattung reicht vom großen Informations- und Fahrplan-Display bis zum WLAN-Netz und Steckdosen an allen Plätzen.

Der Bau der fünf Fahrzeuge wird bei „Alstom“ im Herbst dieses Jahres beginnen und sich bis Sommer 2018 hinziehen. Dann folgt das aufwendige bahnrechtliche Bauabnahme- und Zulassungsverfahren. Erst Ende November 2018 – also etwa zwei Wochen vor der geplanten Betriebsaufnahme – sollen die Züge der BE in Nordhorn übergeben werden.

Knapper „Fahrplan“

„Das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan“, sagt BE-Vorstand Joachim Berends. Wie überhaupt der gesamte „Fahrplan“ für das Schienenverkehrsprojekt eng gestrickt ist. Schon in diesem Jahr werden im Rahmen der üblichen Unterhaltungsmaßnahmen verschiedene Gleisbauarbeiten ausgeführt. Sie werden im Spätherbst ihren Höhepunkt im Streckenabschnitt Bentheimer Wald erreichen. Dort wird der Trassenunterbau mit metertiefen „Stopfrüttelpfählen“ verstärkt.

Für Neubaumaßnahmen am Gleis und einigen Haltepunkten ist indessen ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, das im Mai anlaufen soll. Es wird bis zu einem Jahr dauern. Größere Verzögerungen (etwa durch Klageverfahren) würden eine Betriebsaufnahme am 9. Dezember 2018 gefährden.

Bis Ende 2018 muss auch das erforderliche Personal für das Schienenverkehrsprojekt eingestellt und geschult werden. Für die Wartung der neuen Triebfahrzeuge ist eine Vergrößerung der BE-Bahnwerkstatt in Nordhorn geplant.

Angelaufen ist bereits die Sanierung alter BE-Bahnhöfe: Der Bahnhof Bad Bentheim soll bis Ostern 2018 fertig sein. Der Umbau in Neuenhaus wird voraussichtlich im April 2017 beginnen und soll ebenfalls bis Herbst 2018 beendet sein. Länger wird sich die Umgestaltung des Bahnhofsbereichs in Nordhorn hinziehen. Die BE rechnet damit, dass das Nordhorner Bahnhofsgebäude erst 2020 fertiggestellt wird.

1500 Fahrgäste pro Tag?

Unterdessen wird weiter über eine mögliche Verlängerung der Schienenpersonenverkehrsverbindung durch die Niedergrafschaft bis in die Niederlande nachgedacht. Deutsche und Niederländer haben bekanntlich Interesse bekundet, die SPNV-Verbindung über Hoogstede und Emlichheim bis nach Coevorden und von dort weiter über Nieuw-Amsteram bis Emmen fortzuführen. Seit Herbst 2016 liegt dazu eine erste deutsch-niederländische Studie vor. Sie schätzt die regionalwirtschaftlichen Effekte und das mögliche Fahrgastpotenzial dieser grenzüberschreitenden Verbindung ab.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass diese Bahnverbindung positive wirtschaftliche Effekte brächte – vor allem für Arbeitsmarkt und Tourismus. Die Studie macht Berufspendler und Touristen, so genannte Bildungspendler (Schüler und Studenten) sowie Freizeitnutzer als wesentliche Nutzergruppen aus. Alle vier zusammen sollen ein Fahrgastpotenzial von durchschnittlich 1530 Fahrgästen pro Tag bieten. Das lässt für die gesetzlich geforderte „standardisierte Potenzialbewertung“ positive Ergebnisse erwarten.

Dennoch ist dieser zweite Abschnitt des Grafschafter SPNV-Projekts noch Zukunftsmusik. Vorausgesetzt, eine „standardisierte Bewertung“ käme tatsächlich zu positiven Ergebnissen, müssten Deutsche und Niederländer sich über die Finanzierung des Streckenausbaus einigen. Allein für das deutsche Teilstück erwartet die BE Kosten von acht bis zehn Millionen Euro.

Das Land Niedersachsen hat zwar signalisiert, dass eine Förderung denkbar wäre, wenn die Niederländer sich angemessen beteiligen. Aber selbst dann wäre eine Betriebsaufnahme auf diesem zweiten Abschnitt frühestens Ende 2023 denkbar.