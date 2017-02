Niedergrafschaft

Der Gast aus der Politik gibt sich bayrisch

Über 300 Gäste amüsierten sich während der 50. Kolping-Karneval-Prunksitzung in Lohne. Die Mehrzweckhalle tobte. Mit dabei: Bundestagsmitglied Albert Stegemann in bayrischen Lederhosen.

Bildergalerie 50. Prunksitzung des Kolpingskarnevals In Lohne lud der Kolpingskarneval zur 50. Prunksitzung. Bild / Bild kaufen Mehr als 300 Gäste amüsierten sich in Lohne während der mittlerweile 50. Kolping-Karneval-Prunksitzung in der Mehrzweckhalle mit über 80 Akteure, zu denen auch der eigens aus Berlin angereiste Albert Stegemann zählte. Foto: Hermann Lindwehr

Lohne. Mit scharfer Zunge zogen die Narren in der Bütt so manchen Lohner und Wietmarscher Schlingel durch den Kakao. Bärbel Zörner vom Kolpingvorstand eröffnete das bunte Treiben und hieß das Publikum willkommen.

Die Narrenschar brachte so manch müden Knochen in Wallung. Zeremonienmeister Tim Vogt sowie seine charmanten Paginnen Jana Krieger und Malin Thomsen führten den Elferrat mit Sitzungspräsident Dieter Nüsse an der Spitze auf die Bühne.

Große Augen machte das Publikum, als die sechs- bis zwölfjährigen Kinder der Tanzgruppe des SV Union Lohne unter Regie von Regina Schallenberg ihr Können zeigten. Temperamentvoll führte die Kolpingmädchengruppe den mit Annika und Conny Gar einstudierten Handwerkertanz „Presslufthammer Bernhard“ auf. Bürgermeister Manfred Wellen trat in der Bütt als sein kleiner Sohn Tim auf. Er berichtete von seinem ach so beschwerlichen Leben und sagte: „Mitsprache oder Demokratie, gab‘s in unserer Familie noch nie. Aber heute Abend ist es mir gelungen, ich hab Papi den Job in der Bütt abgerungen.“

„Haben immer alles mit Humor genommen“

Klein Tim erzählte auch, dass Papa sehr viel Zeit mit einer gewissen „Monika“ verbringe und dass es an seinem Arbeitsplatz im Rathaus außergewöhnliche Lebensmittel gebe, denn er höre von „schwarzen“ und „roten“ Nüssen.

Urgestein und Mitbegründer des Kolping-Karnevals in Lohne ist Hans Kamprolf. Er erinnerte an die Höhen und Tiefen in der 50-jährigen Geschichte. „Wir haben immer alles mit Humor genommen, sonst hätten wir nicht bis heute das närrische Treiben auf Touren bekommen. Es gab immer treue Wegbegleiter, die bis heute zur Stange halten“, lobte Kamprolf die Lohner Narrenschar und sagte: „Die Kolping-Karneval-Prunksitzung ist ein fester Bestandteil in unserem kulturellen Leben.“

Die Kapriolen in der Politik würden immer wieder Zündstoff für den Karneval geben. “Damals bei der Eingemeindung haben die Wietmarscher gar nicht gemerkt, dass sie zu uns gekommen sind“, meinte der „lachende Hans“, der mit Herzblut Karnevalist ist. Er rief: „Lohne ist ein Paradies zwischen Lingen und Nordhorn“.

Albert Stegemann in der Bütt

Nach der Lobeshymne des Kolpingchors traten die Lohner Schlitzohren „de Burn“ ins Rampenlicht und ließen kein gutes Haar an so manchem Schlendrian im Ort. Schnell wimmelten sie die aufdringliche „Clementine“ (Clemens Borker) ab und machten triumphierend der Politik den Garaus. Sie behaupteten sogar, dass die Glocke in Wietmarschen abgestürzt sei, weil sie nach Lohne wollte.

Nach dem Auftritt von „Simon Vogt & Band“ erklomm Albert Stegemann im Bayernoutfit die Bütt und rief: „Lohne, du wunderbar weltoffene Stadt, in der man stets zu lachen und zu feiern verstanden hat. Lohne, du hast schon viel hervorgebracht, zum Beispiel Reinhold Hilbers, mit dem man im ganzen Lande lacht.“ Der Bundestagsabgeordnete blickte auf die Weltpolitik und resümierte: „So bin ich gern in Lohne, bedauere es sehr, dass ich hier nicht wohne.“

Zu den vielen Darbietungen zählten das Ensemble „Die Hoguretten“, „Gabi & Bärbel“, Hochwürden Pastor Paul Berbers in der Bütt, die ABBA-Tanzgruppe und der Chor. Mit Jubelrufen und viel Applaus dankte das Publikum allen Akteuren.

Für die perfekte Karnevalsmusik sorgte die Band „Klatschmohn“ mit Anja Gar und Julia Niese. In der Maske zauberten Andrea Peters und Katja Kühn.