Obergrafschaft

Denkmalpfleger kritisiert „unmöglichen Bau“

Nach GN-Berichterstattung zu dem Bau in direkter Nähe zum alten jüdischen Friedhof in Bad Bentheim, meldete sich das Landesamt für Denkmalpflege. Der Regionalreferent Niels Juister kritisierte den Umbau als „unmöglich“.

Bad Bentheim. Nach der GN-Berichterstattung zu der Baumaßnahme am alten jüdischen Friedhof in Bad Bentheim, nimmt nun das Landesamt für Denkmalpflege in Oldenburg Stellung zu dem Fall. Regionalreferent Niels Juister, der für den Denkmalschutz in der Grafschaft Bentheim zuständig ist, kritisierte den Umbau als „unmögliche Baumaßnahme“.

Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis

Da der jüdische Friedhof denkmalgeschützt ist, hätte der Bau einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis bedurft. Der Denkmalschutz sei im Baugenehmigungsverfahren jedoch nicht beteiligt gewesen. „Normalerweise wird die Denkmalbehörde in solch einem Fall von der Bauaufsichtsbehörde eingeschaltet. Wenn der Landkreis seine Denkmalbehörde jedoch nicht einbindet, kann diese uns nicht einbeziehen“, erklärte Juister. Wenn alle Instanzen den Sachverhalt geprüft hätten, würde das schließlich mit in die Baugenehmigung einfließen. „Wenn eine Baugenehmigung erteilt wurde, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass alle Belange geprüft wurden“, so Juister.

Unverständnis

Mit dem Judenfriedhof sollte „mit notwendiger Sorgfalt, Sensibilität und Einfühlungsvermögen“ umgangen werden, betonte der Denkmalpfleger, der mit Unverständnis reagierte, dass die Baumaßnahme an der Stelle genehmigt wurde. Auf GN-Nachfrage, warum der Landkreis seine Denkmalbehörde nicht im Genehmigungsverfahren eingebunden hat, sagte Gerold Grobbe von der Bauabteilung des Landkreises: „Wir haben dazu keinen Anlass gesehen, es gab auch seitens der Stadt Bad Bentheim keinen Hinweis darauf, dass es sich bei dem Friedhof um ein Denkmal handeln könnte.“ Grobbe rechtfertigte die Genehmigung damit, dass es sich „nur um einen Umbau, statt um eine Neubaumaßnahme“ handeln würde. Die Frage nach dem Denkmalschutz habe sich darum gar nicht gestellt.

Wunsch nach Ortstermin

Juister betonte: „Gerade, weil die jüdischen Friedhöfe Orte mit einer historischen Bedeutung sind, erfordern bauliche Veränderungen im Umfeld eine besondere Sensibilität.“ Er hätte sich einen Ortstermin beim Landkreis und mit dem Bauherren gewünscht. Das Ergebnis hinge dabei davon ab, wie beweglich der Eigentümer sei, formulierte Juister, der den schwarzen Peter nicht allein dem Landkreis zuschieben will, sondern auch eine Verantwortung beim Bauherrn und der Stadt sieht. „Es wäre schön gewesen, wenn von vornherein sensibler geplant worden wäre“, sagte er.