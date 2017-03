Nordhorn

Demo: Flagge zeigen für Europa in der Grafschaft

Europa ein Gesicht und eine Stimme geben: Das ist das Ziel der Demonstration „Puls Europas“, die am Sonntag auch in Nordhorn stattfindet. Zahlreiche (deutsche) Städte nehmen daran teil.

gn Nordhorn. Am kommenden Sonntag, 12. März, schlägt auch in der Grafschaft Bentheim der „Puls Europas“. Die Grafschaft Bentheim liegt mitten in Europa und in der „Euregio“, die im kommenden Jahr den 50. Jahrestag ihrer Gründung feiert. Mittlerweile sind 129 deutsche und niederländische Städte, Gemeinden und Kreise in der „Euregio“ zusammengeschlossen. Um für ein friedliches, freiheitliches und geeintes Europa zu demonstrieren, trägt ein Aktionsbündnis von Grafschafter Parteien und Vereinen (SPD, Jusos, Bündnis 90/Die Grünen, Iniative Pro Grafschaft und andere) die Ideen von „Pulse of Europe“ in die Grafschaft. „Dabei handelt es sich um eine zivilgesellschaftliche Initiative zum Erhalt Europas – überparteilich und überkonfessionell. Viele Städte in Deutschland und in anderen Ländern beteiligen sich an der Aktion“, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. „Für uns ist es wichtig, dass wir in der Grafschaft auch Flagge zeigen“, sagen die beiden Initiatorinnen Carin Stader-Deters (Bad Bentheim) und Silvia Pünt-Kohoff (Nordhorn) der Grafschafter Aktion. „Wir wollen den Kräften, die versuchen Europa auseinandertreiben, etwas entgegensetzen und mit der Aktion zeigen, dass die Grafschafter zu Europa stehen.“

Treffpunkt ist der Europaplatz in Nordhorn. Um 14 Uhr soll die etwa einstündige Veranstaltung beginnen, zu der das Aktionsbündnis die Bürger und Bürgerinnen aus der Grafschaft sowie die niederländischen Nachbarn einladen. Neben kurzen Ansprachen zu den Zielen der Aktion durch Vertreter des Aktionsbündnisses haben die Teilnehmer Gelegenheit, ihre persönlichen Gedanken zu Europa kundzutun.

„Die Initiatoren von ,Pulse of Europe‘ haben wegen der Vielzahl der Anfragen noch nicht antworten können, ob auch die Nordhorner Veranstaltung offiziell dort eingestellt wird“, sagt Silvia Pünt-Kohoff. Die Initiatorinnen bemühen sich weiter darum, damit die Aktion umso wirkungsvoller in Europa wahrgenommen wird. Weitere Infos unter http://pulseofeurope.eu/.