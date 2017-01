Niedergrafschaft

Defekte Heizung führte zu Feuer in Uelsen

Ermittler haben die Ursache für einen Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber in Uelsen gefunden. Durch das Feuer in der Itterbecker Straße im Dezember wurde niemand verletzt.

gn Uelsen. Das Feuer am 28. Dezember vergangenen Jahres in einer Doppelhaushälfte an der Itterbecker Straße ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen, teilt die Polizei mit. Dieses haben die Ermittlungen der Polizei und die Begutachtung durch einen Sachverständigen ergeben. Die Untersuchungen ergaben einen Defekt eines elektrischen Nachtspeicherofens. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Wie bereits gemeldet, waren in dem Gebäude sechs Flüchtlinge gemeldet, von denen sich zur Brandausbruchszeit zwei Bewohner im Erdgeschoss aufhielten. Gegen kurz vor 5 Uhr wurden die beiden im Erdgeschoss schlafenden 20 und 22 Jahre alten Afghanen durch einen Rauchmelder des Obergeschosses geweckt. In einem Zimmer im nicht bewohnten Teil des Obergeschosses war ein Feuer ausgebrochen. Die jungen Männer konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehren aus Uelsen und Nordhorn löschten die Flammen. Der Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

