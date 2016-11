Lokalsport

Das Treffen von Europas Beachhandball-Elite

Jörn Wolterink tritt mit den Sanddevils Minden beim Champions Cup auf Gran Canaria an. Der deutsche Meister hat sich auf der spanischen Ferieninsel das Erreichen des Halbfinales zum Ziel gesetzt.

fh Maspalomas. Sonne, leichter Wind, 26 Grad – Gran Canaria zeigte sich von seiner angenehmsten Seite, als Jörn Wolterink und seine Kollegen der Sanddevils Minden am Mittwochvormittag in Maspalomas ankamen. Bereits morgens um sechs Uhr hatten der Handballer der SG Neuenhaus-Uelsen und seine überwiegend aus Nordrhein-Westfalen stammenden Teamkollegen in Düsseldorf das Flugzeug bestiegen. Von Donnerstag bis Sonntag nehmen sie auf der spanischen Ferieninsel am European Champions Cup des Kontinentalverbandes EHF teil; zum dritten Mal trifft sich auf den Kanaren die europäische Beachhandball-Elite. Und die Mindener sind als amtierender Deutscher Meister nach 2015 zum zweiten Mal dabei.

„Das Halbfinale ist unser Ziel“, sagt Wolterink. Das ist eine ehrgeizige Vorgabe. Denn: In ihrer Vorrundengruppe bekommen es die Mindener zum Beispiel mit Torslada HK (Schweden), Detono Zagreb (Kroatien) und Auto Forum Plock (Polen) zu tun. „Das sind immerhin der Zweite, der Dritte und der Vierte des Champions Cups im vergangenen Jahr“, sagt der frühere Bundesligaspieler. Da sind Siege gegen die nicht so stark eingeschätzten Italiener von Pallomano Grosseto, die am Donnerstag um 12.45 Uhr der Auftaktgegner der Sanddevils am Playa del Inglés sind, und die Portugiesen von V. GAW schon Pflicht, um mindestens Vierter zu werden und das Achtelfinale zu erreichen. „Wir werden sehen, was wir da reißen können“, sagt Wolterink, von dem bei den Sanddevils einiges abhängt. Als sie im August in Berlin den nationalen Titel klar machten, war der Neuenhauser ihr bester Torschütze und wurde überdies zum wertvollsten Spieler des Turniers in BeachMitte gekürt.

Wolterink, der auf Gran Canaria von seiner Freundin Alexandra Pauli begleitet wird, und seine Kollegen werden kaum Zeit haben, die touristischen Highlights der Kanareninsel zu genießen. Nach der Ankunft am Mittwoch stand nachmittags die erste Trainingseinheit am Strand an. Je zwei Vorrundenspiele sind für Donnerstag und Freitag vorgesehen; am Sonnabend beginnen nach dem letzten Vorrundenmatch die Ausscheidungsspiele; am Sonntag endet das Turnier nachmittags mit den Finals der Männer und Frauen. Und am Montag geht es nachmittags bereits zurück nach Deutschland. „Da bleibt nicht viel Zeit für andere Aktivitäten“, sagt Wolterink.

Da er seinem Vereinsteam nicht zur Verfügung steht, hat die SG Neuenhaus-Uelsen am Wochenende spielfrei; die Partie gegen den ATSV Habenhausen II wurde auf den 17. Dezember verlegt. Warum die Niedergrafschafter nach dem Oberliga-Abstieg in der Verbandsliga mit 2:10 Punkten schwach gestartet sind, kann Wolterink sich auch nicht richtig erklären. „Wenn wir das wüssten, wären wir einen Schritt weiter“, sagt er. Ein Erklärungsversuch: Die Leistungen sind über 60 Minuten einfach zu schwankend. „Die schwächeren Phasen sind im Moment einfach zu lang, um Spiele zu gewinnen“, sagt Wolterink, der mit der SG nach seiner Rückkehr vor einem richtungsweisenden Spiel steht: Am 12. November ist mit dem TV Bohmte der punktgleiche Tabellenletzte zu Gast in Neuenhaus.