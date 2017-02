Lokalsport

Das erste Turnier 2017 lockt viele Starter an

Mit dem Hallenturnier des RFV Wietmarschen starten die Nachwuchsreiter traditionell ins neue Jahr. 650 Startplatzreservierungen liegen vor.

jk Wietmarschen. Alle Nachwuchsreiter warten in jedem Jahr auf den Saisonauftakt der Grafschafter Reitturniere. Wie immer beginnt ab Freitagnachmittag die Saison in der großzügigen Halle des RFV Wietmarschen. Um 15 Uhr startet das Programm mit Dressurprüfungen der Klassen A. Am Samstag dreht sich dann alles um den Springsport. Bereits um 8 Uhr ertönt die Startglocke für den ersten Teilnehmer der Stilspringprüfung Klasse A*. Springprüfungen und das Mannschaftsspringen schließen sich an. Höhepunkte des Tages dürften die Stilspringprüfung Klasse L und das Springen der Klasse L mit Stechen ab 16.45 Uhr bzw. 19.30 Uhr sein. Auch der Sonntagmorgen beginnt ab 8 Uhr zunächst mit verschiedenen Springwettbewerben und abgeschlossen wird das Wietmarscher Turnier mit Prüfungen auf dem Dressurviereck. Hier stehen noch einmal die Führzügelklasse sowie Reiter- und Dressurreiter-Wettbewerbe an.

Die Turnierleiter Nicole Strunkheit und Sigfried Fielers freuen sich über fast 650 Startplatzreservierungen. Gründe für das rege Interesse sehen die Organisatoren unter anderem in den guten Boden- und Hallenbedingungen. Als Parcours-Chef fungiert wieder Klaus Pierzina (Schüttorf). Reitsportler und alle andere Interessierten finden weitere Informationen unter www.reitverein-wietmarschen.de. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.