Dank Tennissport aus der Grafschaft in die USA

Seit sechs Jahren lebt Franziska Sprinkmeyer in den USA. Der Sport hat die Tennisspielerin aus Nordhorn dort hingeführt, und er bestimmt bis heute ihren beruflichen Alltag. Doch nun laufen Visum und Arbeitsvertrag aus.

Dallas/Nordhorn. „Ich bin schon ziemlich amerikanisiert“, meint die groß gewachsene, junge Frau bei der Begrüßung in Arlington bei Dallas. Wenn Franziska Sprinkmeyer mit einem spricht, glaubt man das sofort, denn der amerikanische Akzent ist in ihrem Deutsch deutlich zu hören. Besonders wenn sie eine längere Zeit kein Deutsch gesprochen habe, wie jetzt schon eine Woche, sei der Akzent besonders ausgeprägt. Andererseits wird sie von Amerikanern aber immer noch als Deutsche, manchmal auch als Schwedin eingeordnet – wegen ihrer langen, blonden Haare.

Vor sechs Jahren zog die 25-jährige Nordhornerin nach Dallas im US-Bundesstaat Texas. Direkt nach dem Abitur war die Tennisspielerin vom Coach der „University of North Texas“ nach Amerika eingeladen worden, um dort mit einem Sportstipendium in der Tasche zu studieren – und natürlich, um in der Collegemannschaft Tennis zu spielen.

Der Sport im Allgemeinen und das Tennisspielen im Besonderen hatten im College und für Franziska oberste Priorität: Täglich drei Stunden Training, zwei auf dem Platz und eine im Kraftraum, waren Pflichtprogramm. Mit der Damenmannschaft ging es zu etlichen College-Turnieren in den Vereinigten Staaten, sie spielte in einer der höchsten Ligen.

Fast schon nebenher betrieb die Nordhornerin ihr Psychologie-Studium, das sie nach sechs Semestern mit dem Bachelor erfolgreich abschloss. Da sie mit ihrem Stipendium vier Jahre in der Collegemannschaft mitspielen konnte, hängte sie noch ein Masterstudium im Sportmanagement dran. In den dafür benötigten zwei Jahren gab sie auch anderen Studierenden Sportkurse.

Zehn Fragen an Franziska Sprinkmeyer

Dem Sport ist Franziska treu geblieben. Nach dem Studienende fand sie eine Anstellung bei der Dallas Sports Commission. Diese Non-Profit-Organisation kümmert sich um die Koordination aller größeren Sportveranstaltungen in der Stadt – und davon hat Dallas einige zu bieten. In der Stadt sind immerhin fünf landesweit erfolgreiche Mannschaften – zum Beispiel in Baseball, Basketball und Football – vertreten. Franziska Sprinkmeyer ist dabei aktiv in die Organisation der Sportveranstaltungen und des in den USA stets großen Rahmenprogramms eingebunden. Zuletzt hatte sie erfolgreich 800 „Volunteers“, also freiwillige Hilfskräfte, für ein großes Basketballturnier unter ihren Fittichen.

Dass sie es überhaupt so lange in der Ferne aushält, hätte anfangs niemand geglaubt. Dazu sei sie zu sehr ein Familienmensch, sagt Franziska Sprinkmeyer. In den ersten Wochen sei das Heimweh auch sehr groß gewesen, berichtet die Grafschafterin. Nachdem sie aber die ersten Monate bis Weihnachten ausgehalten hatte, fiel der Abschied nach den Ferienaufenthalten in Deutschland von Mal zu Mal leichter. Dennoch vermisst sie am meisten in den USA die Möglichkeit, mal eben am Wochenende die Familie zu besuchen.

Wohl fühlt sie sich in Amerika aber auf jeden Fall. Mit ihrem Freund ist sie Mitglied einer dreiköpfigen Wohngemeinschaft. Die Entfaltungsmöglichkeiten, die die USA ihr in ihrem Job bieten, würden ihr in Deutschland nicht geboten, glaubt Franziska. Und ein Umzug nach Deutschland kommt für ihren Freund auch nicht infrage. Dabei wäre es eine Wunschvorstellung, das Leben, das sie in den USA führt, so auch in Deutschland leben zu können.

Die Entscheidung, noch länger in den Vereinigten Staaten bleiben zu können, muss sie allerdings nicht selbst treffen. Ihr Arbeitsvisum, das sie im Anschluss an das Studium für ein Jahr erhalten hatte, läuft im Sommer aus, und der Arbeitsvertrag bei der Dallas Sports Commission ist ebenfalls nur befristet. Was passiert dann? „Das weiß ich noch nicht“, sagt die Nordhornerin. Vielleicht bekomme sie über die Kontakte ihres Arbeitgebers eine Anschlussstelle in London oder Deutschland. Aber sicher ist noch nichts. Nur, dass sich ihre Familie in Deutschland freut, Franziska bald wieder in ihre Arme schließen zu können.

