Obergrafschaft

Dank Rauchmelder: Feuer in Bentheim fix gelöscht

Die Bentheimer Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Zwar war in dem Haus nur ein Aschenbecher in Brand geraten – ohne das schnelle Eingreifen der Kameraden hätte sich das Feuer ausgebreitet.

ce Bad Bentheim. Sehr verraucht war die Wohnung, in die die Bentheimer Feuerwehr am Samstagabend gegen 22 Uhr kam. Die Kameraden waren zu einem Wohnungsbrand gerufen worden und konnten die Ursache der Rauchentwicklung schnell ausmachen: Ein Aschenbecher brannte. Er wurde aus der Wohnung gebracht. Personen befanden sich zu der Zeit keine in dem Haus. Schnelle Reaktion Auch bei der kleinen Ursache hätte sich das Feuer laut Polizei schnell ausbreiten können. „Das hätte wesentlich anders ausgehen können“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr an der Eisatzstelle. Auch angrenzende Wohnungen hätten gefährdet werden können. „Der Rauchmelder hatte angeschlagen und ein aufmerksamer Nachbar hat sofort die Feuerwehr alarmiert“, berichtete er weiter.

Diesen Artikel bewerten weitersagen