Grafschaft

Dampfende Solaranlage verursacht Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn rückte am frühen Abend an die Sandstiege aus. Anwohner hatten Rauch auf ihrem Dach bemerkt.

Nordhorn. Eine dampfende Solaranlage auf einem Hausdach hat am frühen Samstagabend einen Feuerwehreinsatz an der Sandstiege in Nordhorn verursacht. Aufgrund eines Defektes war Betriebsflüssigkeit ausgetreten und auf der Anlage verdampft. Die Bewohner riefen daher sicherheitshalber die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen sowie 14 Mann Besatzung anrückte. Die Situation erwies sich schnell als harmlos. Nach kurzer Zeit konnte die Einsatzstelle bereits wieder den Bewohnern übergeben werden, teilte die Feuerwehr mit.