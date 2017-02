Nordhorn

Dachstuhl von Nordhorner Wohnhaus brennt aus

Bild 1 / 4 Die aus dem Dach schlagenden Flammen waren weit sichtbar. Foto: Feuerwehr

Nach dem Brand ist das Wohnhaus in Nordhorn nicht mehr bewohnbar. Foto: Westdörp

Die Feuerwehren aus Nordhorn waren mit 65 Kräften im Einsatz. Foto: Westdörp

Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. Foto: Feuerwehr

Am Freitagabend sind die Feuerwehren beider Standorte in Nordhorn zu einem Brand in der Straße Die Gräfte ausgerückt. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen.

ce Nordhorn. Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Nordhorner Straße Die Gräfte ist am Freitagabend in Brand geraten. Gegen 19.20 Uhr wurden die Feuerwehren beider Standorte in der Stadt alarmiert. Als sie an der Einsatzstelle ankamen, hatte sich die Bewohnerin, die sich zu der Zeit zu Hause befand, bereits ins Freie gerettet. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Frau Rauchgeruch bemerkt und dann einen Knall gehört, teilte die Polizei mit. Video Einfamilienhaus brennt in Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Großeinsatz für die Feuerwehr am Freitagabend. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die insgesamt mit 65 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort waren, schlugen meterhohe Flammen aus dem Dach und geborstenen Fenstern. Sie löschten von verschiedenen Seiten, unter anderem auch von der Hubrettungsbühne aus. Fünf Trupps unter Atemschutz begaben sich in das Haus, um ein Haustier – ein Vogel – aus dem Gebäude zu retten; sie waren erfolgreich. Gegen 20 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, danach folgten die Nachlöscharbeiten. Haus unbewohnbar Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar, die Bewohner haben sich selbst eine andere Unterkunft gesucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest. Vor Ort war außer den Feuerwehren ein DRK-Rettungswagen, ein Seelsorger der Feuerwehr, Beamte der Polizei zur Ermittlung der Ursache sowie Helfer des THW, um Gebäude zu sichern.

