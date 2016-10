Nordhorn

Cora Stephan liest aus ihrem neuen Roman

Die streitbare Publizistin und Autorin Cora Stephan präsentiert am Dienstag, 18. Oktober, um 20 Uhr ihren Roman „Ab heute heiße ich Margo“ in der Nordhorner Kornmühle am Mühlendamm.

gn Nordhorn. Die Lesung läuft im Rahmen der „Kornlese“, einer Kooperationsreihe der Buchhandlung Viola Taube, der Stadtbibliothek und des Kulturreferats. Seit mehr als 30 Jahren nimmt die streitbare Publizistin Cora Stephan in Essays, Artikeln, Sachbüchern Stellung zu aktuellen politischen Themen. Unter dem Pseudonym Anne Chaplet hat sie etliche Kriminalromane verfasst und unter dem Namen Sophie Winter Romane, in denen ein Kater die Hauptrolle spielt. Nun ist ihre erste Familiensaga erschienen: „Ab heute heiße ich Margo“. „Mit diesem Roman geht es einem wie mit der gern zitierten Chipstüte am Abend: Einmal aufgerissen, steht man unter dem sonderbaren Zwang, alles aufzuessen, ob man möchte oder nicht“, erklärt Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg vom NDR. Cora Stephans Roman dreht sich um ein Familiengeheimnis. Es ist in weiten Strecken ein Roman über die Nazizeit und den Krieg, es ist ein Roman über zwei Frauen, die denselben Mann lieben, es ist ein Spionageroman. Selbst das Ende der DDR bedeutet kein Ende ihrer dramatischen Verstrickung. „Die Geschichte zweier Frauen mit einem gemeinsamen Geheimnis, berührend, fesselnd und voller Überraschungen“, heißt es zu dem Roman: „Cora Stephan erzählt Zeitgeschichte als Familiengeschichte und entwirft Charaktere, denen man voller Spannung folgt, getrieben von dem Wunsch, dem Rätsel von Liebe, Verwandtschaft und Verrat auf die Spur zu kommen.“ Eintrittskarten zu der Lesung gibt es bei der Buchhandlung Viola Taube und in der Stadtbibliothek für 26 Euro (inkl. einem Getränk).

