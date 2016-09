Nordhorn

Commerzbank: „Wir bleiben in Nordhorn“

Die Deutsche Bank zieht sich aus Nordhorn zurück. Auch über die Commerzbank sind gleichlautende Gerüchte im Umlauf. Doch diese vermeintlichen Rückzugspläne dementiert der Filialdirektor.

Nordhorn. Die Commerzbank will ihre Filiale am Nordhorner Europaplatz weder schließen noch deren Öffnungszeiten oder Serviceangebot einschränken. Mit dieser Feststellung reagiert Filialdirektor Jürgen Bott auf vermeintliche Verunsicherungen in der Kundschaft. „Andere schließen, wir nicht“, sagt Bott und verweist auf das Bemühen seiner Bank um besondere Kundennähe.

Seit Mitte des Jahres leitet Jürgen Bott die Nordhorner Filiale der Commerzbank. „Eine sehr erfolgreiche Filiale, die täglich weiter wächst“, sagt der 50-jährige Niederrheiner. Von Nordhorn aus werden mehr als 9000 Kunden betreut. Die Filiale erreichte zuletzt hohe Zuwachsraten im Privatkunden-, Wertpapier- und Immobiliengeschäft und gilt damit als eine der erfolgreichen Commerzbank-Filialen in Deutschland.

Ungeachtet neuer Meldungen über einen weiteren Stellenabbau im Commerzbank-Konzern und einer möglichen Streichung der gerade erst wieder aufgenommenen Dividendenzahlungen ist Bott sicher: „Wir sind seit 1953 an diesem Standort und werden das auch bleiben.“ Durch die Schließungsabsichten anderer Bankhäuser sei offenbar eine Verunsicherung in der Kundschaft entstanden. Die gebe es auch an anderen Standorten, „aber ich habe das noch nirgends so massiv erlebt wie hier in Nordhorn“.

Bekanntlich hatte vor einiger Zeit die direkt gegenüber am Europaplatz liegende Deutsche Bank angekündigt, ihren Nordhorner Standort aufzugeben. Die Commerzbank hat diesen Rückzug mit einer vorwitzigen Werbekampagne aufgegriffen und persifliert zurzeit auf Faltblättern und Plakaten den früheren Werbeslogan der Deutschen Bank mit dem Spruch „Es gibt eine deutsche Bank, die an ihrer Seite bleibt“.

Dem Rückzug anderer aus der Fläche setze die Commerzbank ihr Konzept der „Multikanalbank“ entgegen, sagt Bott. „Natürlich bauen wir unser Online-Angebot weiter aus. Aber die persönliche Betreuung in der Filiale bleibt daneben unser wichtiges Standbein.“ Mit ihrem Beratungsangebot wolle die Commerzbank auch den reinen Online-Banken etwas entgegensetzen. Er ist sicher: Trotz des Trends zum Online-Banking schätzen auch jüngere Kunden die persönliche Beratung durch Fachleute.