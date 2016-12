Ticker

CIA: Russland wollte mit Hackerangriffen Trump helfen

dpa Washington. Der Geheimdienst CIA ist nach einem Zeitungsbericht zum Schluss gekommen, dass Russland durch Hackerangriffe gezielt in die US-Wahl eingegriffen hat, um dem Republikaner Donald Trump zu helfen. Über eine entsprechende geheime Einschätzung hätten CIA-Vertreter in der vergangenen Woche Senatoren unterrichtet, meldet die „Washington Post“. Demnach war bisher eher davon ausgegangen worden, dass die Aktionen nur darauf ausgerichtet waren, das Vertrauen in das US-Wahlsystem zu untergraben.