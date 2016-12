Lokalsport

„Charaktertest“ gegen Hannover 96 bestanden

Der SK Nordhorn-Blanke gewann in der Schach-Oberliga deutlich mit 5,5:2,5. Am Spitzenbrett trumpfte einmal mehr Zyon Kollen groß auf.

gn Hannover. „Charaktertest“ bestanden: Nach der unglücklichen Niederlage gegen Oldenburg haben die Oberliga-Schachspieler des SK Nordhorn-Blanke bei Hannover 96 deutlich mit 5,5:2,5 gewonnen. Durch den Sieg eroberten sich die Nordhorner den vierten Tabellenplatz zurück und halten nach drei Begegnungen Tuchfühlung zu den führenden Mannschaften aus Oldenburg und Delmenhorst. Nach einer kurzen Spielpause muss der Schachklub in der vierten Runde am 15. Januar beim Aufsteiger Post SV Uelzen antreten.

In Hannover neutralisierte sich Jens Schulz in seinem ersten Saisonspiel für Nordhorn-Blanke mit seinem Gegner am dritten Brett und vereinbarte ein frühes Remis. Nach 2,5 Stunden Spielzeit gingen die Nordhorner dann in Führung, als Frank Kroeze am zweiten Brett in einem Duell zweier Internationalen Meister seinen Gegner Alexander Bangiev mit einem sehenswerten Trick besiegte. Zwar verlor kurz darauf Teamkollege Timo Oehne (Brett 4) seine Partie, aber sowohl Alexander Baisakow (Brett 5) und Paul Bierenbrodspot (Brett 6) sorgten mit ihren jeweils ersten Saisonsiegen für eine beruhigende 3,5:1,5-Führung. Den Mannschaftssieg sicherte nach knapp vier Stunden Ersatzspieler Simon Elgersma: Mit einer schönen Angriffspartie opferte er mehrfach Material, um schließlich zu einem furiosen Mattangriff anzusetzen – eine ganz starke Leistung des 15-jährigen Niederländers.

Am Spitzenbrett trumpfte einmal mehr Zyon Kollen groß auf. Gegen den starken Alexander Izrailev holte der Fidemeister auf Nordhorner Seite seinen zweiten Saisonsieg und ist damit nach drei Spieltagen mit 2,5 Punkten aus drei Partien Topscorer im Team. Die abschließende Niederlage von Routinier Ludger Höllman fiel dann nicht mehr ins Gewicht.