Chancen in Beruf und Schule ergreifen

Wer noch nicht weiß, was er werden will: Immer wieder dienstags informiert das Berufsinformationszentrum (BIZ) über Ausbildung und Studium.

gn Nordhorn. Wer eine Ausbildung oder ein Studium beginnen möchte oder sich beruflich neu orientieren will, der sollte sich den Dienstag im Kalender vormerken. Das Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Nordhorn bietet für das erste Halbjahr 16 verschiedene Veranstaltungen von berufsorientierenden Themen an, immer mit qualifizierten Referenten und ausführlichen Informationen. Los ging es am 7. Februar mit Informationen zum Studieren in Osnabrück, gefolgt von Leben und Arbeiten im Ausland, Ausbildungsmöglichkeiten bei der Polizei und vielen mehr. Bei der Fülle der Veranstaltungen heißt es Zugreifen und sich rechtzeitig einen Platz sichern.

Folgende Veranstaltungen werden angeboten:

28. Februar, 16 Uhr: Dual studieren in Lingen mit Sarah Gründing;

7. März, 16 Uhr: Freiwilliges Soziales Jahr mit Anke Nossels;

14. März, 16 Uhr: Ausbildung bei der Bundespolizei mit Raimond Radke;

21. März, 16 Uhr: Studieren in Enschede mit Valentin Röttger;

28. März, 16 Uhr: Ausbildung im Einzelhandel bei Combi mit Meike Richter;

4. April, 15.30 Uhr: Ausbildung beim Zoll – mittlerer Dienst mit Christian Heyer;

4. April, 17 Uhr: Ausbildung beim Zoll – gehobener Dienst mit Christian Heyer;

25. April, 16 Uhr: Studieren in Lingen mit Katharina Freitag;

9. Mai, 18 Uhr: Ausbildung und Arbeiten bei der Bundeswehr mit Markus Reglitzki;

16. Mai, 16 Uhr: MINT studieren mit Judith Bräuer;

13. Juni, 16 Uhr: Berufe im Justizdienst mit Nicole Märländer;

20. Juni, 16 Uhr: BAFöG und mehr mit Andreas Osterfeld.

Um eine Anmeldung zum Vortrag wird jeweils gebeten, die Veranstaltungen sind kostenfrei. Kontakt: Berufsinformationszentrum, Stadtring 9-15 in Nordhorn, Telefon 05921 870-184, E-Mail: Nordhorn.BIZ@arbeitsagentur.de.