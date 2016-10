Nordhorn

CGN-music präsentieren erste CD in Nordhorn

Die Gruppe „CGN-music“ aus der Grafschaft stellt ihre erste CD „Du bist gut“ am Sonntag in einem Musikgottesdienst vor. Sie wollen eine moderne Alternative zu traditionellen Kirchenliedern bieten.

gn Nordhorn. Die Grafschafter Band „CGN-music“ präsentiert ihr erstes Album „Du bist gut“ in einem Musikgottesdienst am Sonntag, 16. Oktober, 17 Uhr, in der „Alten Weberei“. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Zu der Band heißt es: „Musikalisch angesiedelt zwischen Soft-Pop, Akustik und Rockmusik setzt die christliche Band emotionale Impulse für die ganz persönliche Beziehung des Zuhörers mit Gott.“

Auf dem Album „Du bist gut“ befinden sich ausschließlich selbst geschriebene Songs, die eine moderne Alternative zu traditionellen Kirchenliedern bieten sollen. „Wir wollen den Menschen mit unserer Musik Freude bereiten, sie näher zu Gott bringen und über all das Gute erzählen, dass Gott uns Menschen zukommen lassen will“, berichtet die Bandgründerin und -leiterin Thea Bakker. Mit dem musikalischen Leiter Timon Uilenberg schrieb sie bereits unter dem Namen Charlotta für das im Jahr 2013 erschienene Album „Faithful Friend“ eigene Lieder.

Video ev1.tv der Talk - CGN-Music Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Thea Bakker und Timon Uilenberg von CGN-Music sprechen über den anstehenden CD-Release "Du bist gut".

„CGN-music“ musiziert bereits mehrere Jahre gemeinsam als fester Bestandteil der Christen Gemeinde Nordhorn (CGN). Derzeit umfasst die Band 14 Mitglieder, darunter sind viele Sänger und Instrumentalisten. Anfang 2015 begann die Studio-Arbeit für das erste Album: „Die acht Lieder in deutscher Sprache verbinden die Leidenschaft für Gott mit überaus musikalischem Talent. Die emotionalen Kompositionen eignen sich als Lobpreislieder für Gottesdienste, aber auch für den CD-Player zu Hause, für den ganz eigenen Moment mit Gott. ,Du bist gut‘ geht daher nicht nur ins Ohr, sondern direkt ins Herz.“ An jedem Sonntag kann man die Band im gemeindeeigenen Gottesdienst hören, jedoch auch für Konzerte oder Lobpreisabende buchen.

Das Album ist zur Präsentation für zehn Euro und danach im Buchladen am Stadtring 42 für 12,95 Euro pro Stück erhältlich.