Nordhorn

„CGN-music“ geht auf Weihnachtstournee

Die Band der Christengemeinde spielt Konzerte in Nordhorn und Emlichheim, außerdem in Lingen und in Vriezenveen. Geboten wird neben traditionellen Liedern auch ein Schattentheater mit Poetry-Slam.

Nordhorn. Mitte Oktober hatte „CGN-Music“, die Band der Christengemeinde Nordhorn, ihre erste CD „Du bist gut“ während eines Konzerts in der „Alten Weberei“ vorgestellt. Gab es dabei vor allem selbst geschriebene Titel zu hören, widmen sich die Musiker nun bekannten Klängen. Zu insgesamt vier Weihnachtskonzerten in der Grafschaft Bentheim und der näheren Umgebung lädt die Band ein.

Mit ihren Darbietungen will die Gruppe musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen und etwas Neues in der Region bieten. Zum Programm soll neben traditionellen Liedern in deutscher und englischer Sprache auch ein Schattentheater mit Poetry-Slam gehören. Die Grafschafter Konzerte gehen am kommenden Sonntag, 11. Dezember, in der Aula des Schulzentrums in Emlichheim sowie eine Woche später am Sonntag, 18. Dezember, in der „Alten Weberei“ in Nordhorn über die Bühne. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr.

Bereits am Sonnabend, 10. Dezember, spielt die Band ab 19 Uhr im Kulturforum Sankt Michael in Lingen, ein viertes Konzert ist für Sonnabend, 17. Dezember, ab 18 Uhr im „Grand Café Seven“ im niederländischen Vriezenveen geplant. Der Ablauf der Veranstaltungen ist jeweils gleich.

Der Eintritt kostet fünf Euro, nur beim Auftritt in Nordhorn sind es 7,50 Euro.

Weitere Informationen zur Band gibt es unter www.christengemeinde.com.