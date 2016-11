Obergrafschaft

CDU und Schüttorfer Liste kooperieren

Zehn Jahre lang prägte die schwarz-grün(-gelbe) Mehrheitsgruppe in der Stadt und der Samtgemeinde Schüttorf die Kommunalpolitik; nun müssen sich die Schüttorfer auf eine neue Konstellation einstellen.

gn Schüttorf. Die Schüttorfer Grünen hatten bereits vor den Kommunalwahlen in einem Pressegespräch deutlich gemacht, dass eine wiederholte Gruppenbildung nicht das erklärte Ziel der Grünen sei. Dies hatten sie nach den Wahlen nochmals bekräftigt. Die Aussagen habe die Schüttorfer CDU zur Kenntnis genommen, „sodass insoweit eine Gruppenbildung mit den Grünen nicht in Frage kam“, teilt der Vorsitzende der CDU Schüttorf, Stefan Niehaus, in einem Pressebericht mit.

Die Vertreter der Schüttorfer CDU und der Wählergemeinschaft Schüttorfer Liste vereinbarten nach mehreren Gesprächen in der vergangenen Woche eine enge Zusammenarbeit in Form einer Gruppe sowohl im Stadtrat als auch im Samtgemeinderat. Man habe in den Gesprächen große inhaltliche Übereinstimmungen mit den Vorstellungen der Schüttorfer Liste feststellen können, sodass die neuen Fraktionsmitglieder der CDU-Fraktionen und der Fraktionen der Schüttorfer Liste sich für eine enge Zusammenarbeit aussprachen.

Somit wird in den nächsten fünf Jahren sowohl im Stadtrat als auch im Samtgemeinderat eine Mehrheitsgruppe aus CDU und Schüttorfer Liste die Politik auf beiden Ebenen gestalten.

Im Stadtrat besteht die Gruppe aus 13 CDU-Ratsmitgliedern sowie Hans Bühring, Friedbert Troll und Friedhelm Rosche von der Schüttorfer Liste. Im Samtgemeinderat besteht die Gruppe aus 15 CDU-Ratsmitgliedern sowie Hans Bühring und Friedbert Troll von der Schüttorfer Liste.

Jörn Tüchter folgt auf Hamerlik

Auch personell werden die Weichen neu gestellt. Nachdem Thomas M. Hamerlik, der seit 2006 ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Schüttorf ist, bereits vor den Kommunalwahlen angekündigt hatte, kürzer treten zu wollen, soll nun der 32-jährige Schüttorfer Jörn Tüchter auf Hamerlik folgen. „Jörn Tüchter war in der abgelaufenen Ratsperiode bereits stellvertretender Bürgermeister und hat sich dadurch mit dem Amt vertraut machen können“, heißt es in dem Pressetext weiter.

„Wir sind Thomas außerordentlich dankbar für das, was er in den letzten zehn Jahren geleistet hat. Sowohl für die Stadt als auch für die CDU“, wird Jörn Tüchter, der auch stellvertretender Ortsvorsitzender der CDU ist, in dem Text zitiert. „Wir sind froh, dass Thomas uns in der Stadt und in der Samtgemeinde weiterhin erhalten bleibt“.

Jens Uwe Hesping und Friedbert Troll sollen stellvertretende Stadt-Bürgermeister werden

Als stellvertretende Stadt-Bürgermeister sollen Jens Uwe Hesping und Friedbert Troll vorgeschlagen werden.

Auf Ebene der Samtgemeinde sind Stephanie Hopmann und Hans Bühring als Stellvertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters Manfred Windhaus vorgesehen. Als Vorsitzender des Samtgemeinderates soll weiterhin der Isterberger Lambert Weinberg agieren - seine Stellvertreter sollen Gerhard Theißing und Marius Franke werden. Neuer Sprecher der Gruppe CDU/Schüttorfer Liste ist in beiden Räten Stefan Niehaus (CDU).

Sämtliche Ämter und Ausschüsse werden in den konstituierenden Ratssitzungen am 07. November (Samtgemeinderat) und 28. November (Stadtrat) besetzt.

In ihrer Gruppenvereinbarung haben CDU und Schüttorfer Liste eine Reihe an Sachthemen aufgelistet, denen sie sich in den nächsten fünf Jahren widmen wollen. Dazu gehören unter anderem die Überarbeitung der Beitragsstaffelung bei den Kindergartengebühren, die Erweiterung des Wohnungsangebotes in der Samtgemeinde, barrierefreier Zugang zu öffentlichen Gebäuden, Neuerrichtung eines Bürger- und Kulturzentrums, Neuerrichtung/Sanierung des Schüttorfer Feuerwehrhauses, weitere Investitionen in die Schulen mit Fokus auf Inklusion und energetischer Sanierung, Schaffung einer angemessenen Kompensation für den FC Schüttorf 09 bei Wegfall der Naturrasenplätze nördlich der Salzberger Straße, Reduzierung von Barrieren auf dem Marktplatz, eine bessere Anbindung des Vechtezentrums an die Innenstadt, die Entschärfung der Kreuzung Färberstraße/Windstraße sowie die Erstellung eines städtebaulichen Konzeptes zur kommunalen Steuerung von Tierhaltungsanlagen.

„Vielen Themen werden sich erfahrungsgemäß erst in den nächsten fünf Jahren ergeben“, so Friedbert Troll und Stefan Niehaus. Auch diese Aufgaben wolle man konstruktiv gemeinsam abarbeiten, um Stadt und Samtgemeinde weiter voranzubringen.