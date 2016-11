Niedergrafschaft

CDU stellt wieder Bürgermeister in Uelsen

Von Manfred Münchow

In Uelsen stellt erstmals seit 25 Jahren wieder die CDU den ehrenamtlichen Bürgermeister. Der Rat wählte am Montagabend Hajo Bosch zum ersten Mann in der Gemeinde. Die SPD hatte keinen eigenen Kandidaten aufgestellt.

Uelsen. Der Wahlsieg des Christdemokraten Hajo Bosch war nach den interfraktionellen Verhandlungen der vergangenen Wochen erwartet worden. Neben den Stimmen der eigenen Parteifreunde konnte Bosch zwei Stimmen aus der dreiköpfigen UWG-Fraktion für sich verbuchen. Angesichts dieser Konstellation hatte die SPD, die mit Jürgen Balderhaar den bisherigen Bürgermeister stellt, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Bosch wurde mit acht CDU-Stimmen und den zwei UWG-Stimmen von Friederike Klever und Erik van der Knaap gewählt, die sieben Sozialdemokraten und der UWG-Abgeordnete Geert Vrielmann haben sich der Stimme enthalten, Gegenstimmen gab es keine. Zu den Sondierungsgesprächen mit den großen Parteien sagte Friederike Klever, dass sich Hajo Bosch „gegenüber mehr Transparez und mehr Ideen sehr aufgeschlossen gezeigt hat“. Kalt erwischt wurde die CDU-Fraktion bei der Wahl der beiden stellvertretenden Bürgermeister. Hier stellten UWG und SPD keine Ansprüche. Die Union wollte einen der Posten mit einer Frau besetzen. Doch hier haben sich die Christdemokraten selbst ausgebremst. Die stellvertretenden Bürgermeister können nur aus dem Kreis der Beigeordneten benannt werden, die einen Sitz im politisch wichtigen Verwaltungsausschuss haben. Hier hatte die CDU zuvor Hajo Bosch, Johann Schüürmann und Wilfried Segger benannt. Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung wurden Seeger und Schüürmann als stellvertretende Bürgermeister benannt und gewählt. Das jeweilige Abstimmungsverhalten (10:7) war das gleiche wie bei der Wahl von Bosch als Bürgermeister. Gescheitert ist die UWG mit ihrem offensichtlichen Vorhaben – diesmal vermutlich gemeinsam mit der SPD – den hauptamtlichen Bürgermeister der Samtgemeinde Uelsen, Herbert Koers, nicht mehr mit dem Amt des Gemeindedirektors für die Kerngemeinde zu beauftragen. Doch hier verlas Erster Samtgemeinderat Ludwig Epmann, der schon als Kandidat für den Gemeindedirektor gehandelt worden war, eine Regelung aus der erst seit Anfang November dieses Jahres geltenden neuen Niedersächsischen Kommunalverfassung. Demnach wird der Bürgermeister der Samtgemeinde auch mit den Aufgaben des Gemeindedirektors betraut, wenn dieser nicht ausdrücklich seinen Verzicht erklärt. CDU-Mann Koers sagte jedoch deutlich: „Ich bin bereit, die Aufgaben des Gemeindedirektors wahrzunehmen.“ Friederike Klever forderte Koers auf, schon vor dem Ende seiner Amtszeit im Jahr 2019 Verantwortung abzugeben. Wörtlich sagte die UWG-Politikerin: „Wir fordern, dass du als Itterbecker auch mal deine Samtgemeindebrille abnimmst und dich speziell für Uelser Interessen so einsetzt, als wenn du Uelser wärst.“ Jutta Gommer bat Koers „als CDU-Mann das Amt überparteilich auszufüllen.“ Herbert Koers verwahrte sich gegen die Vorwürfe und betonte: „Ich habe die Parteibrille nie aufgehabt und immer das umgesetzt, was der Rat beschlossen hat.“ Zum stellvertretenden Gemeindedirektor wurde Ludwig Epmann gewählt. Einen Kommentar von Manfred Münchow sowie eine Liste mit den bisherigen Bürgermeistern in Uelsen sind am Mittwoch in der gedruckten Ausgabe der GN und auch hier im E-Paper zu finden.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen