Nordhorn

CDU: Neuordnung des ÖPNV Chance für Kreisstadt

Die Nordhorner CDU fordert, Baugebiete westlich der Euregiostraße an den Öffentlichen Personennahverkehr anzuanbinden. Zudem müssten ländliche Siedlungsgebiete erreichbar bleiben.

gn Nordhorn. Wenn Nordhorn Ende 2018 wie geplant wieder an den Schienenpersonenverkehr (SPNV) angebunden wird, soll auch das Busliniennetz neu geordnet und auf die Personenzugverbindungen ausgerichtet werden. Die Konzepte dafür werden beim Landkreis zurzeit erarbeitet. Aus Sicht der CDU-Stadtratsfraktion bietet diese Neuordnung des Busverkehrs (ÖPNV) erhebliche Potenziale für die Kreisstadt.

„Mit dem SPNV sehen wir einem der Meilensteine in der Verkehrsanbindung Nordhorns entgegen“, so Malte Kramer, Sprecher der CDU im Verkehrs- und Umweltausschuss. Aus Sicht der CDU muss das Thema des Busverkehrs als Bindeglied zum SPNV in der Kreisstadt gut geplant werden. Die CDU begrüßt es daher, dass der Landkreis im jüngsten Verkehrs- und Umweltausschuss den aktuellen Planungsstand zur Neuordnung des Busverkehrs in Nordhorn vorgestellt hat. „Einige Punkte überschneiden sich mit unserem Wahlprogramm“, meint Andre Mülstegen, CDU-Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzender. Die CDU hatte schon im Sommer 2016 in ihrem Kommunalwahlprogramm gefordert, die Busanbindungen für vorhandene und neue Wohngebiete zu „optimieren“.

Ein aus CDU-Sicht bedeutsames Beispiel sind die Wohngebiete westlich der Euregiostraße am Ende des Ootmarsumer Weges in Richtung Niederlande. Schon seit Jahrzehnten besteht hier keine Anbindung, obwohl die Wohnsiedlungen durch mehrere Neubaugebiete vergrößert wurden. Mülstegen sagt hierzu: „Wenn nicht jetzt, wann ist es dann Zeit, diese Bereiche anzubinden?“

Die CDU fordert daher, dass das Gebiet, in dem auch die sogenannte „Öko-Siedlung“ am Sonnenteich liegt, an den städtischen Busverkehr angeschlossen wird, etwa über Bushaltestellen an der Alfred-Mozer-Straße. Die CDU will dieses Thema auch an die Stadtverwaltung herantragen und dort dafür werben, dass sie die hohe Bedeutung einer ÖPNV-Erschließung für den demografischen Wandel in den Wohngebieten, aber auch für gewerbliche Unternehmen im nahen GIP, hervorhebt.

Eine Vorgabe für die SPNV-Reaktivierung sei es, dass in Zukunft kein Parallelverkehr von Bus und Bahn auf denselben Strecken verkehre. Hierdurch müssten die Nutzer ihr Verhalten ändern und gegebenenfalls häufiger umsteigen, allerdings seien sie dann auch schneller unterwegs. Kramer: „In den Planungen sollte darauf geachtet werden, dass auch die ländlichen Siedlungsgebiete Nordhorns weiterhin über eine ausreichende Anbindung verfügen.“

Die CDU begrüßt den Vorschlag des Kreises, das Kloster Frenswegen per Bus besser anzubinden. Mülstegen: „Das Kloster ist Begegnungsstätte und beliebtes Ausflugsziel, daher unterstützen wir diesen Ansatz tatkräftig.“ Die CDU teilt die Auffassung der Planer, dass Schienenpersonen- und Busverkehr eng verzahnt werden müssen. Mittelpunkt müsse der SPNV sein als Drehscheibe der öffentlichen Verkehrsmittel der Kreisstadt, erklärt Kramer.