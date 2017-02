Region

CDU-Kreisverband Lingen sucht Kandidaten

Spannende Wochen stehen dem CDU-Kreisverband Lingen bevor. Wer geht als Landtagskandidat für die Christdemokraten Anfang 2018 ins Rennen? Markus Silies und Christian Fühner wollen beide in den Landtag.

Lingen. Wie berichtet, hatte der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Heinz Rolfes im September vergangenen Jahres erklärt, dass er nicht erneut kandidieren werde. Rolfes vertritt seit 1994 den Wahlkreis 80 für die CDU, zu dem das südliche Emsland (ohne die Samtgemeinde Lengerich) und die Samtgemeinde Schüttorf gehören. Damals hatte der gelernte Starkstromelektriker die Nachfolge des Lingeners Werner Remmers als Landtagsabgeordneter angetreten.

Ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt haben bereits der 44-jährige Emsbürener Markus Silies, der Rolfes 2014 als Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes abgelöst hat, und Christian Fühner. Silies ist Leiter des Kolping-Bildungshauses in Salzbergen. Der 29 Jahre alte Fühner ist Vorsitzender des Stadtverbandes Lingen. Der gelernte Bankkaufmann macht zurzeit ein Referendariat als Berufsschullehrer an den Berufsbildenden Schulen in Bersenbrück. Silies und Fühner gehören in ihren Kommunen dem Rat sowie der CDU-Fraktion im Kreistag an.

Der Lingener CDU-Kreisvorstand hat für Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr im Drive & Train-Center der Firma Krone in Spelle eine Urwahl zur Nominierung einer Landtagsabgeordneten oder eines Landtagsabgeordneten terminiert. Auch wenn sich kein weiterer Bewerber bzw. Bewerberin gemeldet hat, ist dies weiterhin möglich.

In der nächsten Woche findet die erste Vorstellungsrunde mit den beiden Kandidaten statt. Am kommenden Donnerstag, 9. Februar, um 20 Uhr werden sich Fühner und Silies in der Gaststätte Bruns über sich selbst und ihre politischen Vorstellungen gegenüber den Mitgliedern äußern. Am folgenden Montag, 13. Februar, lädt der CDU-Kreisvorstand um 20 Uhr in die Gaststätte Klaas-Schaper an der Frerener Straße 37 in Lingen ein und zwei Tage später zur gleichen Zeit in das Hotel Nickisch in Schüttorf.

Im Wahlbereich Lingen/Schüttorf gibt es mehr als 1800 CDU-Mitglieder. Die meisten Christdemokraten sind im Stadtverband Lingen mit 769 (Stand: November 2016) organisiert, gefolgt vom Samtgemeindeverband Spelle (325), Samtgemeindeverband Freren (293), Gemeindeverband Emsbüren (235), Gemeindeverband Salzbergen (105) und dem Samtgemeindeverband Schüttorf (100).