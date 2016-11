Nordhorn

Carport in Flammen: Niemand verletzt

Von Steffen Burkert und Stephan Konjer

In der Nacht zu Sonntag ist an der Pestalozzistraße in Nordhorn ein großer Carport abgebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Nordhorn. Die Ortsfeuerwehr Nordhorn ist am Sonntag um 2.50 Uhr–- also noch vor der Zeitumstellung – in den Stadtteil Bookholt gerufen worden. 40 Einsatzkräfte rückten in sechs Fahrzeugen aus. Als sie an der Pestalozzistraße eintrafen, stand dort ein großes Dreifach-Carport, auf dessen Dach zudem eine Photovoltaikanlage montiert war, in hellen Flammen. Mit Schaum und Wasser konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. Die Photovoltaikanlage stellte für sie keine außergewöhnliche Schwierigkeit dar, weil sie bereits vollständig den Flammen zum Opfer gefallen war. Eine Gasflasche wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Der hölzerne Carport brannte vollständig nieder. Autos waren dort nicht abgestellt gewesen. Schon während der Löscharbeiten nahm die Polizei ihre Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 25.000 Euro. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten war die Pestalozzistraße im Einsatzbereich vollständig gesperrt.

