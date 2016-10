Nordhorn

„Bypass“ am Ems-Vechte-Kanal bleibt offen

Anlieger „Am Ems-Vechte-Kanal“ in Nordhorn fordern, den Schleichverkehr durch die Straße zu unterbinden, lehnen aber die geplante Teilentwidmung ab. Jetzt stoppt die Stadt das Verfahren wegen drohender Klagerisiken.

Nordhorn. Die schmale Straße „Am Ems-Vechte-Kanal“, die parallel zum Altendorfer Ring verläuft, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der meistgenutzten Schleichwege im Nordhorner Stadtgebiet entwickelt. Viele Autofahrer nutzen die schmale Straße als „Bypass“, um die Ampelanlagen des Altendorfer Rings zu umfahren: Sie biegen vom Deegfelder Weg aus verbotenerweise nach links in die schmale Straße ab, um so in Richtung Alte Wietmarscher Straße/Polizei zu fahren.

Die Stadt hatte in der Vergangenheit mit verschiedenen Maßnahmen versucht, dies mit der Beschilderung „Anlieger frei“ zu unterbinden. Doch die Schilder werden ebenso ignoriert wie das Linksabbiegeverbot am Deegfelder Weg. Auch Radarmessungen und eine verstärkte Polizeipräsenz brachten kaum Entlastung.

Vor allem während der fast einjährigen Bauphase für die Kanalunterdükerung des Altendorfer Rings hatte dieser Schleichverkehr unzumutbare Ausmaße angenommen. Deshalb fordern Anlieger seit 2014 vehement schärfere Maßnahmen, um diesen unbefugten Verkehr zu unterbinden.

Zwei Sackgassen

Das hatte im Herbst 2015 zu dem Beschluss des Stadtrates geführt, eine so genannte Teilentwidmung einzuleiten: Die Straße „Am Ems-Vechte-Kanal“ sollte durch Entwidmung eines kurzen Straßenstücks etwa in Höhe der Einmündung Brunnenstraße in zwei Sackgassen geteilt werden. Die eine Hälfte der Straße wäre dann für Autos nur noch vom Deegfelder Weg aus zu erreichen gewesen, die andere von der Alten Wietmarscher Straße.

Genau das wollen die Anlieger nicht. Nach Veröffentlichung des Ratsbeschlusses vom 10. September 2015 hagelte es Beschwerden und Einwendungen. Kernargument: Nicht die Anlieger sollten durch die Maßnahmen der Stadt in der Nutzung ihrer Grundstücke eingeschränkt werden. Eingeschränkt werden müsse die unbefugte Nutzung der Straße, auf der laut Beschilderung nur Anlieger freie Fahrt haben. Die Stadt solle nichts weiter tun als die geltende Beschilderung „Anlieger frei“ durchzusetzen.

Interessant auch der Aspekt, dass sogar aus den Reihen der Feuerwehr Kritik an einer kompletten Schließung der Straße kam. Bis zu 25 Feuerwehrmänner müssten im Alarmfall durch die Straße zum Feuerwehrhaus fahren, hieß es, weil das schneller gehe als auf dem „offiziellen“ Weg über den Altendorfer Ring. Da staunte die Politik.

Jetzt hat der Stadtentwicklungsausschuss des Rates mehrheitlich empfohlen, das Entwidmungsverfahren zu stoppen. Die Stadt sieht offenbar kaum Chancen, die Entwidmung gegen die von verschiedenen Anliegern angedrohten Klagen durchzusetzen.

„Die CDU wollte das Entwidmungsverfahren, aber angesichts der Klagerisiken müssen wir das zurücknehmen“, erklärte Fraktionssprecher Andre Mülstegen im Ausschuss. Das sei „für die Anlieger bedauerlich“, denn nun gebe es vorerst gar keine zusätzlichen Maßnahmen.

Idee einer Fahrradstraße

Die SPD sei von Anfang an gegen die Entwidmung gewesen und habe vergeblich dafür geworben, zunächst andere Lösungen zu prüfen, so Ausschussmitglied Alfred Koelmann. Er brachte erneut die Idee einer Fahrradstraße ins Gespräch.

Herbert Ranter (Die Linke) nannte es „bedauerlich, das klare Verkehrsregelungen hier nicht durchsetzbar sind“. Aber auch er räumte ein, dass es angesichts der Klagerisiken keine andere Möglichkeit gebe als das Verfahren zu stoppen.

Sondersitzung voraussichtlich am 18. Oktober

Das sah Christian Beike (Grüne) anders. Er plädierte dafür, das Entwidmungsverfahren weiterlaufen zu lassen – zumindest so lange, bis Alternativlösungen gefunden seien. Beike stimmte denn auch als einziges Mitglied gegen die Empfehlung zur Aufhebung des Entwidmungsverfahrens. Den endgültigen Beschluss darüber muss der Rat fassen, voraussichtlich schon in seiner Sondersitzung am 18. Oktober.

Die Verwaltung habe nun „einen klaren Arbeitsauftrag“, fasste Theo Kramer (SPD) die Haltung des Ausschusses zusammen. Sie müsse so schnell wie möglich andere Lösungen vorlegen, um den Schleichverkehr durch die Straße zu unterbinden. Einen solchen Auftrag hat sie schon seit 2014.

Ersatz für Fuß- und Radweg am Rawe-Gelände

Völlig unproblematisch aus der Sicht von Politik und Verwaltung ist hingegen die Entwidmung eines Fuß- und Radweges, der am Rande des Rawe-Geländes vom Stadtring zur Kaiserstraße verläuft. Dieser Verbindungsweg zur Bussmaate muss dem Neubauprojekt weichen, das um die sanierte ehemalige Apotheke an der Kreuzung Stadtring/Neuenhauser Straße entsteht. Doch es wird Ersatz geschaffen: Ein gleicher Weg soll wenige Meter weiter westlich neu entstehen, so dass die Verbindung in die Bussmaate erhalten bleibt.