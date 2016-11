Sportwelt

BVB-Rückkehrer Reus kein Startelf-Kandidat

Rückkehrer Marco Reus wird nach Auskunft von Trainer Thomas Tuchel nicht erneut in der Startelf von Borussia Dortmund stehen. „Es ist nach wie vor Vorsicht geboten. Er ist eine Option für Einsatzminuten von der Bank“, sagte der Fußball-Lehrer vor der schweren Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr).

dpa Dortmund. Nach seinem starken Comeback nach halbjähriger Zwangspause beim 8:4 über Legia Warschau in der Champions League soll Reus behutsam aufgebaut werden. „Man muss kein Sportwissenschaftler sein, um zu sehen, dass zweimal 90 Minuten nach so langer Pause ein zu großes Risiko wären“ kommentierte Tuchel.

Der BVB-Trainer geht die Aufgabe gegen die punktgleiche Eintracht mit großem Respekt an: „Die Frankfurter haben eine unglaublich gute Entwicklung genommen. Wir müssen extrem konzentriert sein, weil sie kaum Torchancen zulassen.“ Anders als zuletzt kann Tuchel wieder mit Raphael Guerreiro planen. Der Europameister aus Portugal hat seine muskulären Probleme überwunden. Damit ist die Personalsituation beim seit neun Pflichtspielen ungeschlagenen BVB so gut wie lange nicht. Mit Ausnahme von Sven Bender und Neven Subotic, der in der U23 der Dortmunder sein erstes Saisonspiel bestritten hatte, stehen alle Profis zur Verfügung.