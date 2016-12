Obergrafschaft

Burg-Gymnasium „Startklar für den Beruf“

In einer Feierstunde erhielt das Burg-Gymnasium am Mittwoch das Siegel „Startklar für den Beruf“. Die Hauptschule Gildehaus wurde bereits zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet.

Bad Bentheim. Das Burg-Gymnasium Bad Bentheim ist jetzt „Startklar für den Beruf“. Als erstes Gymnasium im Landkreis Grafschaft Bentheim erhielt die Schule am Mittwochvormittag das Gütesiegel überreicht. Mit dem Siegel werden Schulen ausgezeichnet, die über herausragende Projekte zur Berufsorientierung und Sicherung der Ausbildungsfähigkeit junger Menschen beitragen.

In einer Feierstunde überreichte Jutta Lübbert von der Wirtschaftsvereinigung des Landkreises Grafschaft Bentheim das Zertifikat an das Burg-Gymnasium. Zudem erhielt die Hauptschule Gildehaus das Zertifikat bereits zum fünften Mal.

Hohes Maß an Individualisierung bei Berufswahl

Johanna Schute, Schulleiterin des Burg-Gymnasiums, freute sich über das Gütesiegel. „Das ist eine Wertschätzung unserer Arbeit.“ Früher seien die beruflichen Wege viel fester vorgeschrieben gewesen als heutzutage, sagte Schute. Die Entwicklung erfordere ein Höchstmaß an Individualisierung bei der Berufswahl. „So schaffen beispielsweise unsere AG-Angebote einen Raum für eigenverantwortliches Handeln“, so die Schulleiterin und berichtete von verschiedenen Projekten der Schülervertretung. „Solche Sekundärtugenden sind goldwert für spätere Aufgaben. Wir freuen uns über die Würdigung des bisher erreichten.“

Auch Wolfgang Lüders, Leiter der Grund- und Hauptschule Gildehaus, dankte für die Auszeichnung. „Dies ist die fünfte Auszeichnung in Folge. Wir fühlen uns bestärkt.“ Sein Dank richtete sich insbesondere an alle Lehrer und Mitarbeiter, „die der Schule zur Seite stehen.“ „Mein Dank geht auch an die Eltern, die Vertrauen in unsere Schule setzen.“ Lüders erwähnte außerdem seine Kollegen der Grund- und Hauptschule, die weit über ihre Verpflichtungen hinaus arbeiten würden.

Azubis unter Gymnasiasten gesucht

Der demografische Wandel mache sich auch bei der Ausbildung bemerkbar, sagte Jutta Lübbert, die Vorsitzende der Jury, die über die Vergabe der Zertifikate entscheidet. „Der Fachkräftemangel ist spürbar. Wir suchen daher auch an Gymnasien nach Leuten, die eine duale Ausbildung machen wollen“. Nur 5,5 Prozent der Grundschüler wechseln ihren Angaben zufolge im Landkreis auf eine Hauptschule, 14 Prozent auf die Realschule, 36 Prozent auf die Oberschule und 45 Prozent aufs Gymnasium. „Damit liegen wir noch unter dem Landesdurchschnitt. Dort wechseln die Hälfte aller Grundschüler an das Gymnasium.

„Nur wer selbstbewusst und flexibel sein Leben meistert, ist auch auf den Beruf vorbereitet“, sagte Lübbert. Die Schule biete eine Vielzahl von Möglichkeiten, auf den Beruf vorzubereiten. „Nutzt das auch. Ihr hab viel mehr Möglichkeiten als früher“, rief Lübbert den Schülern im Forum des Burg-Gymnasiums zu.

Berufsorientierung als fester Bestandteil des Schullebens

Erster Kreisrat Uwe Fietzek gratulierte im Namen des Landkreises dem Burggymnasium und der Grund- und Hauptschule. „Die Verteidigung eines Titels ist viel schwerer, als einen zu gewinnen“, sagte er in Richtung Gildehaus. „Der Schulalltag ist so eng getaktet, dass normalerweise wenig Zeit für Projekte bleibt. Hier wird aber nicht nur nach Lehrplan gearbeitet, sondern die Berufsorientierung ist ein fester Bestandteil des Schullebens“, lobte Fietzek. In einer Zeit, in der die Diskussionen über Schulkonzepte eine große Bedeutung hätten, setze „Startklar in den Beruf“ ein wichtiges Signal. „Wenn ich sehe, was für Zertifikate hier schon erworben worden sind, glaube ich, dass wir in der Grafschaft, insbesondere in Bad Bentheim, auf dem richtigen Weg sind und uns nicht an irgendwelchen Ergebnissen stören müssen“, sagte Fietzek mit Blick auf die aktuellen „Pisa“-Ergebnisse.

Klaus-Dieter Eilert, Schulfachlicher Dezernent der Landesschulbehörde, kritisierte die hohe Zahl der Studienabbrecher. „Viele wissen nach dem Abitur nicht, was sie machen wollen. Die vielfältigen Möglichkeiten werden nicht wahrgenommen. Teilweise aus Unwissenheit, teilweise auch wegen traditioneller Denkmuster.“ Daher sei ein Gesamtkonzept umso wichtiger.

Schüler lockern Veranstaltung auf

Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen erinnerte an zahlreiche Projekte der Gildehauser Hauptschule. „Die Schule bringt immer wieder echte Persönlichkeiten hervor. Trotz der Tatsache, dass viele Schüler dort ohne große Unterstützung aus dem Elternhaus auskommen müssen.“

Zwischen den Ansprachen sorgten Schüler beider Schulen mit musikalischen Beiträgen und einem Poetry-Slam-Vortrag für lockere Stimmung im Saal und ernteten lauten Beifall dafür.