Bürgermeister kritisiert Gewerkschaft bei Demo

Der Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone hat bei der Maifeier des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum 1. Mai in Lingen die Gewerkschaft Verdi hinsichtlich der verkaufsoffenen Sonntage kritisiert.

Lingen. Krone nutzte seine Rede zur Begrüßung der Gewerkschafter in ihrem neuen Domizil zu einem direkten verbalen Angriff auf die Anstrengungen der Gewerkschaft Verdi zum Verbot von verkaufsoffenen Sonntagen.

Die kurzfristige Klage der Gewerkschaft habe zu großer Verunsicherung und Unmut bei Beschäftigten des Lingener Einzelhandels geführt, sagte Krone. Nicht zuletzt deswegen, weil die Sonntagsarbeit gut bezahlt sei.

Lingen: Unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind eins" rief der Deutsche Gewerkschaftsbund zur traditionellen Demonstration am Tag der Arbeit auf. Am neuen Standort in der Kaiserstraße wurde über fairen Lohn und auch über die abgesagten verkaufsoffenen Sonntage diskutiert.



Diejenigen, die sich jetzt für die Interessen der Beschäftigten im Einzelhandel einsetzten, sollten sich genauso für die Beschäftigten in der Logistikbranche einsetzen. Denn das seien diejenigen, die an Feiertagen online getätigte Bestellungen bearbeiteten, sagte Krone: „Jetzt muss ich mich zurücknehmen, sonst rede ich mich in Rage.“

Abschied vom alten Gewerkschaftshaus

DGB-Regionalgeschäftsführerin Petra Tiesmeyer kündigte an, die Gespräche zu dem Thema an anderer Stelle fortsetzen zu wollen. Zugleich sagte sie den Gewerkschaftern zu, weiterhin dafür zu kämpfen, „dass möglichst viele Arbeitnehmer am Wochenende frei haben“.

Den Anfang der Maikundgebung hatte der offizielle Abschied vom langjährigen Domizil der Gewerkschafter, dem Hans-Böckler-Haus am Gasthausdamm, gemacht. Dabei gab der Bezirksleiter der IG Bergbau-Chemie-Energie, Friedhelm Hundertmark, einem kurzen Rückblick auf die Historie des in den 1960er-Jahren errichteten Gebäudes.

Gewerkschaften fordern Anpassung der Arbeiterrechte

Anschließend zogen rund 100 Gewerkschafter unter dem Motto „Wir sind viele. Wir sind eins.“ durch die Lingener Innenstadt zum neuen Gewerkschaftshaus an der Kaiserstraße 2. Den andauernden Einsatz der Gewerkschaften für „menschenwürdige Arbeit, die fair bezahlt wird“ betonte der offizielle Mairedner Uwe Hildebrand, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten: „Wir brauchen keinen Mindestlohn unter dem Mindestlohn.“ Stattdessen werde eine Politik benötigt, die die Tarifbindung stärkt, forderte der Gewerkschafter angesichts einer „Erosion der Flächentarifverträge“ .

Eine der großen Aufgaben der Gewerkschaften für die Zukunft sei die Mitgestaltung der Arbeiterrechte im Zeichen der Digitalisierung der Arbeitswelt, sagte Hildebrand: „Wir brauchen eine Mitbestimmung 4.0“. Schließlich stamme das bestehende Mitbestimmungsrecht „aus einer Zeit, als es viele der heutigen Probleme noch nicht gab“.

Kritik an vielen Überstunden

Als ein weiteres großes Problem bezeichnete Hildebrand den Anstieg der Überstunden: 2016 seien es zwei Milliarden gewesen, die Hälfte davon unbezahlt. Dass die Arbeitgeber sich das Geld der dafür in die Tasche steckten, nannte der Gewerkschafter „unanständig“.

Deutliche Worte fand Hildebrand auch für die stetig steigende Zahl von prekären Beschäftigungen. Dies werde gefördert von der Möglichkeit für Arbeitgeber, ohne Tarifbindung Mitglied in Arbeitgeberverbänden zu sein.