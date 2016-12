Niedergrafschaft

Bürgermeister Johann Diekjakobs verabschiedet

Die Gemeinde Osterwald hat während einer kleinen Dankesfeier verdiente ehrenamtliche Kommunalpolitiker verabschiedet, allen voran den langjährigen Bürgermeister Johann Diekjakobs.

Osterwald. Die Kinder des Chores der Grundschule Osterwald sangen „Neigen sich die Stunden“ und das Saxophonensemble der Musikschule Niedergrafschaft spielte einen gefühlvollen Tango. Es war ein angemessener Rahmen, in dem die Gemeinde Osterwald sich von fünf ehrenamtlichen Kommunalpolitikern verabschiedete, die sich im Rat engagiert hatten. Neben dem bisherigen Bürgermeister Johann Diekjakobs waren dies Jan Berens, Hindrik Deters (nicht bei der Feier anwesend), Jan Hindrik Siller und Sigrid Stegink-ter Bahne.

„Energie und Durchsetzungsvermögen“ bescheinigte Bürgermeisterin Gerda Brookman ihrem Amtsvorgänger Johann Diekjakobs. Dieser hat sich 20 Jahre lang im Rat der Gemeinde engagiert, davon die vergangenen 15 Jahre an der Spitze als Bürgermeister. Markanteste Punkte der Amtszeit von Diekjakobs waren nach Ansicht von Brookman die Verbesserung des Ortsbildes durch die Dorferneuerung und die Konsolidierung des Haushaltes hin zu schwarzen Zahlen. Brookman ernannte ihren Amtsvorgänger im Namen der Gemeinde zum Ehrenbürgermeister.

Der Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenhaus, Günter Oldekamp, nannte den Zusammenhalt im Rat Osterwald „echte Teamarbeit“. Als Bürgermeister sei Diekjakobs immer vorneweggegangen und habe bei Projekten „auch schon ’mal selbst den Besen in die Hand genommen“. Diese Vorbildfunktion als Bürgermeister, so Oldekamp, habe „viele weitere ehrenamtliche Kräfte freigesetzt.“ Das zeige sich unter anderem stets beim „Tag für Osterwald“, an dem Rat und Bürger sich zum Arbeitseinsatz zum Wohle der Gemeinde treffen.

Hohe soziale Verantwortung

Aus dem Projekt der Dorferneuerung, das zehn Jahre lang die Gemeinde geprägt hat, nannte Oldekamp unter anderem das Bauernmuseum, das Erdölmuseum und das Umfeld des Dorfgemeinschaftshauses mit der Sandsteinskulptur. Als Bürgermeister habe Diekjakobs auch immer sein Augenmerk darauf gelegt, dass die Projekte immer auch nach den drei Ortsteilen Osterwald, Alte Piccardie und Hohenkörben gewichtet worden seien.

Alle Redner hoben die soziale Verantwortung heraus, der Diekjakobs sich aus einem christlichen Verständnis heraus immer verpflichtet gefühlt habe. Dazu gehörte der Einsatz für die Unterbringung von Flüchtlingen ebenso wie die Haussammlungen für die Lebenshilfe.

Landrat Friedrich Kethorn bezeichnete Osterwald nach der Entwicklung der vergangenen Jahre als „Vorzeigedorf“. Zur Daseinsberechtigung kleiner Gemeinden und der Kritik an deren Finanzierung erinnerte der Landrat daran, dass in kleineren Dörfern der Zusammenhalt sehr groß sei, hier kämen Bürger und Ratsmitglieder oft mit ihren eigenen Baumaschinen und Fahrzeugen zum Arbeitseinsatz. Das sei auch in Osterwald so und spare öffentliche Gelder.

Christlich fundierte Grundsatzreden

Besonders würdigte der Landrat auch die Arbeit von Johann Diekjakobs im Grafschafter Kreistag. Hier sei der Osterwalder als „radikaler Verfechter der Interessen“ seines Dorfes ebenso aufgefallen wie mit seinen sozial und christlich fundierten Grundsatzreden, die im gesamten Kreistag Eindruck hinterlassen hätten. Damit habe sich Diekjakobs zuweilen auch abseits der christdemokratischen Parteilinie begeben. „Du hast immer eine gerade Furche gezogen“, bescheinigte Landrat Kethorn seinem Parteifreund.

Die Arbeit von Johann Diekjakobs würdigten auch Anita Moss für das Bauernmuseum, Albert Evers für den TSV Georgsdorf, Friedel Ramaker für den Kindergarten und Pastor Jan Hagmann für die reformierte Kirchengemeinde Veldhausen. Der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Reinhold Hilbers brachte die politische Bedeutung von Diekjakobs auf die Kurzformel: „Dein Wort hat Gewicht.“ Der bisherige Bürgermeister verfüge über „einen klaren Kompass und ein Wertegerüst“ auf der Basis eines christlichen Menschenbildes.

Der so hoch gelobte Osterwalder stellte infrage, ob er die vielen Würdigungen auch wirklich verdient habe. „Ich habe doch nur meine Pflicht getan“, sagte Johann Diekjakobs zum Abschluss des offiziellen Teils der Verabschiedungen aus dem Rat Osterwald.