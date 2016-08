Lokalsport

Bültmann: „Magdeburg ist eine andere Hausnummer“

Gastgeber HSG Nordhorn-Lingen bekommt es im Halbfinale des Viererturniers in der 1. Pokalrunde mit dem Titelverteidiger zu tun. Der Bundesligist ist gespickt mit fünf Olympia-Teilnehmern und eine eingespielte Einheit.

fhNordhorn. Dass die HSG Nordhorn-Lingen im vergangenen Jahr die Pokalsensation gegen den HSV Hamburg schaffte und mit einem 30:29-Erfolg nach Verlängerung den Erstligisten auf dem Weg ins Achtelfinale beiseite räumte, ist beim Zweitligisten noch sehr präsent. „Das ist in den Köpfen und kann uns jetzt helfen“, hofft Trainer Heiner Bültmann vor dem Vergleich am Sonnabend mit dem SC Magdeburg (19 Uhr, Euregium) darauf, dass seine Spieler mit zusätzlichem Schub und Selbstvertrauen an die Herkulesaufgabe gegen den Titelverteidiger gehen.

Auch beim SCM ist der Nordhorner Pokalcoup im vergangenen Jahr in Lingen, den Asbjörn Madsen drei Sekunden vor Ende der Verlängerung mit einem Tor aus unmöglichem Winkel perfekt machte, ein Thema. „Wir müssen gewarnt sein von der Geschichte im letzten Jahr“, mahnt Trainer Bennet Wiegert, und prophezeit mit Blick auf die Gastgeber: „Das wird in ihren Köpfen präsent sein. Wir brauchen 100 Prozent. Kommen wir an die ran, gewinnen wir auch. Aber mit einer halben Pobacke wird es nicht gehen.“

Der Vergleich zwischen beiden Spielen hinkt allerdings. Zum einen ist das Duell mit dem SCM erst das Halbfinale der Viererrunde an diesem Wochenende im Euregium und auf dem Weg ins Achtelfinale wartet noch der Sieger aus dem Duell zwischen Eintracht Hildesheim und der HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg (16.30 Uhr, Euregium); das Finale findet Sonntag um 17 Uhr statt. Und der gravierendste Unterschied: „Magdeburg ist eine ganz andere Hausnummer“, sagt Bültmann, dessen Team mit dem HSV seinerzeit auf ein im Umbruch befindliches Team traf. „Das war leichter für uns“, schlussfolgert der HSG-Coach.

Mit dem SCM trifft der Zweitliga-Achte der vergangenen Spielzeit indes auf ein eingespieltes Team. „Die erste Sechs ist komplett zusammen geblieben“, sagt Bültmann. Da sollte es seiner Meinung nach auch kein großes Problem sein, dass die fünf Olympia-Teilnehmer erst seit Donnerstag wieder mit den Kollegen trainieren. „Es braucht nicht viel Zeit, um wieder in die alten Konzepte reinzukommen“, sagt er, zumal bei diesem Kaliber des Gegners: „Der SCM ist der amtierende Pokalsieger und gehört zu den drei oder vier Mannschaften mit den meisten Olympia-Teilnehmern.“ Sein Magdeburger Kollege ist da vorsichtiger: „Es ist eine schwere Aufgabe, in zwei Tagen den Schalter von Rio auf Nordhorn umzulegen“, sagt Wiegert, „wir werden am Wochenende gucken, was wir von den Jungs verlangen können.“

Sie müssen sich zumindest auf einen Gegner einstellen, der personell komplett ist, denn bis auf Nachwuchskraft Lars Bergmann aus dem erweiterten Kader, der am Dienstag umgeknickt ist und länger pausieren muss, sind alle Akteure gesund und fit. „Und alle sind heiß“, betont Bültmann, dass die HSG dem ersten Pflichtspiel der Saison entgegenfiebert.

Die Rollen sind klar verteilt. „Normal haben wir keine Chance“, sagt der HSG-Trainer, der sich bei den Magdeburgern in einer Hinsicht ganz sicher ist: „Unterschätzen werden die uns nicht.“ Dennoch wollen die Gastgeber zumindest versuchen, das Unmögliche zu schaffen. Dafür braucht es zum einen die richtige Einstellung. „Hundertprozentiger Einsatz und kämpfen ohne Ende“, lautet Bültmanns Forderung an Kapitän Nicky Verjans und Kollegen. Und was das spielerische Element angeht, empfiehlt er seinen Jungs: „Wir müssen übers Tempo kommen, clever sein und ein paar Überraschungen für den Gegner parat haben.“

Was da für ein Schwergewicht auf die Nordhorner zukommt, wird symbolhaft am deutlichsten mit einem Blick auf den Innenblock der SCM-Abwehr deutlich: Da wartet neben dem 2,10 m langen Europameister Finn Lemke, der mit dem Nationalteam bei Olympia in Rio gerade Bronze gewonnen hat, mit dem Kroaten Zeljko Musa ein weiterer Zwei-Meter-Hüne. „Das ist schon eine gewaltige Masse, die uns da entgegenkommt“, sagt Bültmann mit großem Respekt.