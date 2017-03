Niedergrafschaft

Bücherei Neuenhaus bietet Online-Ausleihe an

Ab dem 2. Mai können in der Samtgemeindebücherei Neuenhaus auch E-Books, E-Paper und E-Audio-Dateien ausgeliehen werden. Zudem sind mehrere Veranstaltungen geplant.

gn Neuenhaus. Die Samtgemeindebücherei Neuenhaus wird sich in diesem Frühjahr dem Online-Verbund „Nbib24“ anschließen. Den Nutzern stehen dann etwa 70.000 Medien zur Verfügung. Ab 2. Mai können E-Books, E-Paper und E-Audio-Dateien ausgeliehen werden. Bis zu zehn Titel können gleichzeitig über den Pool genutzt werden. Nach Ablauf der Frist wird das E-Medium automatisch auf dem Lesegerät ungültig. Außerdem hat die Bücherei zum Testen einen E-Book-Reader vor Ort.

Kurz nach dem Startschuss Anfang Mai bietet die Bücherei am 30. Mai kostenfrei einen Einsteigerkursus über die VHS an. Er findet in den Räumen der Samtgemeindebücherei an der Veldhausener Straße 46 statt. Anmelden kann man sich in der Bücherei oder telefonisch unter 05941 4671.

In der zweiten Jahreshälfte stehen mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Am 28. September ist Rainer Rudloff zu Gast und wird ab 20 Uhr im reformierten Gemeindehaus „Brücke“ in Neuenhaus für Vorleseunterhaltung sorgen. Rudloff liest zum vierten Mal in der Samtgemeinde. Im Oktober gibt es zwei Termine. Zum einen kommt Steffi Lau vom JSL Medienvertrieb wieder in die Grafschaft und bietet in der Samtgemeindebücherei für jedermann ihre kostengünstigen Bücher an. Der Buchverkaufsabend beginnt am 24. Oktober um 19.30 Uhr. Am 27. Oktober öffnet die Bücherei bis 22 Uhr zu einem Schmökerabend. Bei Rotwein und Kerzenschein kann den Geschichten von Anni Semlow gelauscht werden.

Das Puppentheater Ingeborg Popp zeigt am 9. November ein Stück mit einem Maulwurf, der Geburtstag hat. Das Puppentheater ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Außerdem findet im November wieder eine Lesenacht für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren statt. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

An jedem ersten Freitag im Monat wird in der Bücherei von 16 bis 17 Uhr eine Vorlesestunde angeboten. Nächster Termin ist der 7. April.

Die Bücherei in Neuenhaus ist dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.